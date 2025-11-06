Λατινοπούλου: Απρόοπτο περιστατικό την ώρα που μιλούσε σε εκπομπή - «Πάγωσε» ο παρουσιαστής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο One Channel, όπου καλεσμένη ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Την ώρα που η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ανέλυε τις θέσεις του κόμματος της για το μεταναστευτικό, ακούστηκε ξαφνικά μια δυνατή φωνή εκτός κάμερας, που φώναξε τη λέξη «αυνανιστής».

Η ίδια τη στιγμή πάγωσε, όπως και ο παρουσιαστής, προσπαθώντας να καταλάβουν από πού προήλθε ο ήχος. Ο δημοσιογράφος φάνηκε αιφνιδιασμένος, ρωτώντας: «Τι έγινε;», ενώ η Λατινοπούλου αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, απαντώντας:

«Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…»

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το απρόοπτο και αμήχανο σκηνικό που συνέβη ζωντανά στον αέρα.

Δείτε το περιστατικό μετά το 15:15