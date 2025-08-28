Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στιγμές αναστάτωσης πέρασε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου που έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος την Τετάρτη στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «10 παντού» του Open, περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε: «Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας χτύπησε από πίσω. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη – η ζώνη σώζει ζωές. Τρανταχτήκαμε ολόκληροι, το αυτοκίνητο που μας τράκαρε, άναψε αλάρμ, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη, να σταματήσουμε και να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε πως πρόλαβε και συγκράτησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου, και όπως είπε, χάρη στις κάμερες που υπήρχαν στο σημείο αλλά και την επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης του τροχαίου ατυχήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η ίδια ανέφερε πως διαθέτει πληροφορίες πως ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο «είναι ινδικής καταγωγής».

Οπως είπε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για εξετάσεις, καθώς είχε ενόχληση στον αυχένα και φόρεσε προληπτικά για τρεις ώρες κολάρο.

Τον συνέλαβαν σε έδρα εταιρείας ενοικίασης οχημάτων

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στην έδρα εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, επί της Λ. Μαρκοπούλου – Κορωπίου στο Κορωπί, από όπου είχε μισθώσει το εν λόγω όχημα. Ο 30χρονος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον εισαγγελέα κατηγορούμενος για «αμέλεια», «σωματικές βλάβες» και «συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος», με βάση τα όσα προβλέπει ο ΚΟΚ.