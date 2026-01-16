Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1: Οι κάμερες ήταν στραμμένες στην είσοδο και στην αυλή του σπιτιού μου - BINTEO - Real.gr

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου για τη σύλληψη δύο γειτόνων της που είχαν στρέψει κάμερες προς την είσοδο του σπιτιού της.

Δύο γείτονες της Αφροδίτης Λατινοπούλου συνελήφθησαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μετά από καταγγελία της ίδιας, καθώς φαίνεται να είχαν εγκαταστήσει κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν και εικόνες από το σπίτι της.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, δηλώνοντας ότι: “Τάσσομαι υπέρ των καμερών, γιατί θεωρώ πως όταν υπάρχουν κάμερες σε δημόσιους χώρους, παρακολουθείται και προλαμβάνεται το έγκλημα και συλλαμβάνονται ταχύτερα οι εγκληματίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεμιτό και αναγκαίο για την ασφάλεια όλων μας. Ωστόσο, υπάρχουν και όρια, τα οποία σταματούν εκεί που ξεκινά η ιδιωτικότητα του καθενός και το προσωπικό του δικαίωμα όσον αφορά την οικία του. Δεν γίνεται να υπάρχουν κάμερες οι οποίες βιντεοσκοπούν ιδιωτικό χώρο ή και κοινόχρηστο όπου καταγράφονται οικογένειες και μικρά παιδιά.”

“Στην δική μου περίπτωση για σχεδόν 2 χρόνια υπήρχαν κάμερες τοποθετημένες με τρόπο όπου έβλεπαν στην είσοδο του σπιτιού της οικογένειάς μου, αλλά και στην αυλή”.

“Είχαν γίνει και συστάσεις, το είχαμε ζητήσει και ευγενικά και η οικογένειά μου προσπάθησε με κάθε τρόπο να ζητήσει οι κάμερες αυτές να μην είναι στραμμένες προς το σπίτι μας. Όταν, όμως, βλέπεις ότι ο γείτονάς σου επιμένει εμμονικά να έχει αυτές τις κάμερες στραμμένες προς το δικό σου σπίτι, απειλώντας την ιδιωτικότητά σου και παραβιάζοντας τα δικαιώματά σου, εκεί δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια”, υπογράμμισε.

Όσον αφορά στα κίνητρα που θα μπορούσαν να κρύβονται πίσω από αυτή την στάση των γειτόνων, η κ. Λατινοπούλου δήλωσε: “Είναι άρρωστο, δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιο πολιτικό ή προσωπικό κίνητρο. Σίγουρα, ωστόσο, δεν μπορώ και να το αποκλείσω”.