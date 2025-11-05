Λατινοπούλου στον realfm 97,8: «Κερατάδες δεν είναι οι βουλευτές της ΝΔ, είναι οι πολίτες που τους πίστεψαν» - Real.gr

Τι δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στον realfm 97,8.

Για το θέμα των ΕΛΤΑ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την βεντέτα στην Κρήτη μίλησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου στoν realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Αναφορικά με το θέμα του «λουκέτου» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημείωσε ότι «για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται περίτρανα πως η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό, κανένα σχέδιο, τίποτα. Απλά πηγαίνουμε και όπου βγει».

«Μία κυβέρνηση η οποία εδώ και τέσσερις μέρες δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Οι βουλευτές της τα έμαθαν από τα κανάλια και από τις ειδήσεις. Μεταξύ τους δεν ήξεραν τι γίνεται και δεν μπορούσε κανένας να ενημερώσει τους πολίτες. Αυτό δείχνει μία τεράστια ανικανότητα από πλευράς τους», σημείωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Δεν μπορείς να ξεκινάς εξορθολογισμό ‘δολοφονώντας’ την επαρχία. Δηλαδή κλείνεις τις δομές Υγείας στην επαρχία, κλείνεις τα ΕΛΤΑ, κλείνεις τα στρατόπεδα, κλείνουν τα σχολεία. Και ξεκινάς εξορθολογισμό από το Σουφλί;» αναρωτήθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Και συνέχισε: «Δηλαδή βάρεσαν το σαμάρι για να μην βαρέσουν τον γάιδαρο; Αυτό έχει να κάνει με την παραίτηση του CEO του κ. Σκλήκα. Αυτό τώρα τι είναι; Ξαφνικά πάνε να μεταθέσουν τις ευθύνες κάπου αλλού; Γιατί μετά από 4, 5 μέρες θυμήθηκαν ξαφνικά ότι δεν ήμασταν εμείς ήταν κάποιος άλλος; Δηλαδή για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν κάποιος βγήκε που δεν ήταν δική τους ευθύνη αλλά τελικά φταίει αυτός μετά από 4, 5 μέρες;».

Επιπλέον για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «για ακόμη μία φορά έχουμε έναν Πρωθυπουργό για να τα πάρουμε τα πράγματα όπως είναι ακριβώς ο οποίος βγαίνει και λέει ότι οι υπουργοί μου δεν έχουν καμία ευθύνη. Και από την άλλη έναν Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος βγαίνει και λέει εμείς είμαστε η πλειοψηφία και εμείς αποφασίζουμε».

«Ενώ όλοι αυτοί οι τίμιοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ και σφαγιάζει και θανατώνει τα κοπάδια τους και τα ζώα τους. Δηλαδή και υπήρχαν λαμόγια πολίτες και πολιτικοί, οι οποίοι έφαγαν και έκλεψαν τις χρηματοδοτήσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό και έτσι δεν μπόρεσαν να πάρουν οι τίμιοι, αυτοί που έπρεπε να τα λάβουν», σημείωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2025, για τον μαζικό εμβολιασμό κατά της ευλογίας των αιγοπροβάτων που έφερε στο φως η ίδια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Αυτό το πράγμα είναι κόλαφος, είναι βόμβα. Δεν είναι δυνατόν ο Επίτροπος Υγείας να έχει στείλει προσωπικά επιστολή στον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα και φυσικά και ο κ. Κέλλας έχει ευθύνη γιατί γνωρίζει και να λέει ότι υπάρχει εγκεκριμένο, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν εμβόλιο για την ευλογιά και από την άλλη ότι παροτρύνουμε, προτρέπουμε να γίνει εμβολιασμός επιτέλους στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2025. Και εδώ γίνεται το δούλεμα του δουλέματος και οι υπουργοί σιωπούν αντί να παραιτηθούν. Αυτό είναι ντροπή».

«Οι βουλευτές της ΝΔ δεν είναι κερατάδες, για να παραφράσω και τον βουλευτή της ΝΔ. Λοιπόν κερατάδες είναι οι πολίτες που την πίστεψαν. Αυτοί τα πληρώνουν όλα είτε λέγονται κτηνοτρόφοι είτε λέγονται αγρότες, είτε λέγονται μικρομεσαίοι επιχειρηματίες», τόνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για την οπλοκατοχή η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Πρέπει να πέσει άπλετο φως. Πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες και αυτό είναι κάτι από το οποίο δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο συμβαίνει στη Κρήτη πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και πρέπει επίσης να μην συνδέουμε την παράνομη οπλοκατοχή χωρίς κανόνες με αυτό που θέλουμε εμείς».

«Θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο -αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει- που θα πρέπει να δούμε, να θεσμοθετήσουμε τη νόμιμη άμυνα και αυτό πρέπει να γίνει με αυτούς οι οποίοι πρέπει να προστατεύουν την περιουσία τους και τη ζωή τους», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στην δημαρχία της Νέας Υόρκης η Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογράμμισε ότι «είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ένας μουσουλμάνος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Είναι μαύρη μέρα. (…) Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μετά από τεράστια αποχή που όταν απέχουν οι πολίτες από τις κάλπες βλέπουμε οργανωμένες μειοψηφίες να κυριαρχούν».

Ακούστε το ηχητικό: