Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει το πρώτο βήμα με τους αγρότες – Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Τις αξίες μας υπερασπιζόμαστε. Αυτές τις αξίες που κάποτε ευαγγελιζόταν ότι πρέσβευε και η ΝΔ. Αλλά εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που με όλα αυτά που έρχονται στο φως της επικαιρότητας όλες αυτές οι διαπλοκές κολλητών, ημετέρων. Λες και παρακολουθούμε μαφιόζικη σειρά. Δεν υπάρχει καμία σχέση της Φωνής Λογικής με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά στα social media, στα ΜΜΕ, στις τηλεοράσεις μας», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Και συνέχισε: «Εδώ πέρα γίνεται το ρουσφέτι του ρουσφετιού, η διαπλοκή της διαπλοκής, ο ένας να τα δίνει στον άλλον. Μιλάμε τώρα για μία κατάσταση η οποία θυμίζει μαφιόζικη σειρά ξεκάθαρα και δυστυχώς είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα».

«Όταν έχεις μία κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν κυβέρνηση των αρίστων και έρχεται και το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από τα δικά μας χρήματα από τους δικούς μας φόρους και να μοιράζει σε κολλητούς, ημετέρους και να έχουμε ‘φραπέδες’, ferrari, ‘χασάπηδες’ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό δεν είναι καθόλου υγιές», ανέφερε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε ότι «το θέμα είναι πώς το ακούν όλο αυτό οι αγρότες. Δηλαδή τους ικανοποιεί; Όταν μετά από τόσα χρόνια ξέρεις ότι κάποιος σε έχει κλέψει, σου έχει φάει τα χρήματα, δεν σου έχει δώσει, δεν νοιάζεται για να φτιάξει μία σωστή αγροτική πολιτική, δεν νοιαζόταν τόσα χρόνια για (…) να μειωθούν οι τιμές στο ρεύμα, να μπορέσει δηλαδή να μοιράζει με δικαιοσύνη. (…) Όταν βλέπεις ότι όλα αυτά τα χρόνια επί 7 χρόνια υπάρχει μία συγκεκριμένη πολιτική της ΝΔ η οποία οδηγεί στο να σου κλέβει τον ιδρώτα και τον κόπο σου πιστεύω ότι δεν τους πιστεύουν».

«Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει και να πληρώνει αυτά που τους χρωστάει, που υπάρχουν αποζημιώσεις ακόμη από το 2024. Εδώ μιλάμε για ψίχουλα όταν τους έχεις σφαγιάσει πάνω μισό εκατομμύριο ζώα, τι να τους δώσεις; 3 ευρώ;», αναρωτήθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Σε ερώτηση για τη δήλωση Τσιάρα ότι θα δοθούν 70 ευρώ για κάθε θηλυκό ζώο που σφαγιάστηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Πρέπει να αποφασίσουν και να πουν ότι πλέον προχωράμε στον εμβολιασμό, ότι πρέπει να δοθούν οι αποζημιώσεις και να ξεκινήσουν να τις δίνουν όχι θα τις δώσουμε και θα δώσουμε 70 ευρώ. Να δίνουν και να προχωρήσουν στο να βρουν όλο αυτό που έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΑΦΜ και όλα αυτά τα οποία έχουν φάει και αν θέλει ο Βορίδης και ο Αυγενάκης από την τσέπη τους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τα δώσει. Ας τα δώσουν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι και φτάσαμε σε αυτό το χάλι που φτάσαμε».

«Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει το πρώτο βήμα γιατί είναι υπεύθυνη για όλο αυτό που κάνουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Για το ότι κινητοποιούνται οι αγρότες είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν οι αγρότες λίγες μέρες πριν τις γιορτές και τα Χριστούγεννα και είπαν να βγουν στους δρόμους, όχι. Πρέπει η κυβέρνηση με πράξη να κάνει τα πρώτα βήματα για να μπορέσουν και οι αγρότες από την άλλη να νιώσουν μία κάποια ασφάλεια ή εμπιστοσύνη όσο μπορείς να νιώσεις για αυτόν που σε έχει κατακλέψει», σημείωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ακούστε το ηχητικό: