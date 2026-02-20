Λαζαρίδης για Δένδια στον realfm 97.8: «Γιατί αγωνιά; Να κάνει αυτοκριτική για τα δικά του λάθη, η επόμενη μέρα στη ΝΔ αργεί» - Real.gr

«Όταν αγωνιώ για κάτι, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε, μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, στον realf 97.8 και τους Γιώργο Στραβελλάκη και Λουκία Γκάτσου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια σχετικά με τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Επομένως όταν αυτό βγαίνει από τα χείλει ενός πρωτοκλασσάτου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επί 7 συναπτά έτη είναι κορυφαίος υπουργός, αντιλαμβάνομαι για να το λέει ότι είναι πολύ πιθανό να γνωρίζει κάτι παραπάνω που εγώ δεν γνωρίζω», πρόσθεσε.

Ακούστε το ηχητικό από το 16:32″:

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την ομιλία του στην ομιλία του του στην κοπή της βασιλόπιτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο, την Τετάρτη (20/2), εξέφρασε την αγωνία του για τις επιδόσεις του κόμματος.

«Η Ν.Δ. έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εχουμε, όμως, πάει και στη θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%. Εχω λοιπόν αγωνία μεγάλη βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος -όχι της παράταξης- να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια, άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπαίνει μπροστά ένα τρία. Δεν είναι αυτό που μας αξίζει…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Και συνέχισε: «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023. Ωστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση».

«Αν απολέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Ν.Δ. παύει να έχει λόγο ύπαρξης», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε άλλο σημείο της ομιλίας του.