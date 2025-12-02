Λαζαρίδης για Λιακούλη: Με απείλησε ότι «θα ψάξει το παρελθόν» των νεκρών γονιών μου - Real.gr

Quantcast
16:05, 02/12/2025
Λαζαρίδης για Λιακούλη: Με απείλησε ότι «θα ψάξει το παρελθόν» των νεκρών γονιών μου

Σε ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημειώνει πως η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, «με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου».

Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύπτει -όπως σημειώνει- έναν έντονο διάλογο που είχαν προ ημερών με την κυρία Λιακούλη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λαζαρίδη

Η κυρία Λιακούλη με απείλησε ότι «θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»…
Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα πει δημόσια μια στιχομυθία μας που έγινε την περασμένη Πέμπτη.
Την αποκαλύπτω εγώ σήμερα γιατί αρκετά με τη λάσπη του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Λιακούλη στο πρόσωπό μου!
Η κυρία Λιακούλη ενοχλήθηκε γιατί αποκάλυψα ότι μέλη της οικογένειάς της κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων του κ. Ντογκούλη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ θεώρησε αναξιόπιστο μάρτυρα.
Φεύγοντας, θυμωμένη και σε έξαλλη κατάσταση, μου είπε: «Θα ψάξω εγώ τώρα τους γονείς σου», οι οποίοι βέβαια δεν είναι στην ζωή εδώ και χρόνια. Της είπα ότι αυτό είναι ντροπή.
Επιπλέον, της επισήμανα ότι θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν γίνεται να μου επιτίθεται δημιουργώντας εντυπώσεις όπως έκανε με τον μάρτυρα Τζεδάκη και εγώ πολιτικά να μην απαντάω.
Τότε άρχισε να μου επιτίθεται και να μου λέει ότι «προσπαθώ να καλύψω τις … πομπές μου με όλα αυτά που κάνω»!
Την ρώτησα ποιες είναι οι … πομπές μου χωρίς φυσικά να πάρω απάντηση. Διότι δεν υπάρχουν και το μόνο που τους ενδιαφέρει στο ΠΑΣΟΚ είναι η λάσπη στον ανεμιστήρα.
Έφυγα ευχόμενός της καλό Σαββατοκύριακο.
Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Αρέσει δεν αρέσει στην κυρία Λιακούλη. Στο ΠΑΣΟΚ. Και στον κ. Ανδρουλάκη.

