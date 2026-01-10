Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους - Real.gr

«Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη – να βρίζει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αναφερόμενος στο επεισόδιο που έλαβε χώρα ανάμεσά τους στον τηλεοπτικ’ο «αέρα».

H ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

❗️Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η @Theodora_Tzakri – να βρίζει την παράταξη της @neademokratia. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν! 📺 Επεισόδιο on air: H Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού και ο Λαζαρίδης σηκώθηκε και έφυγε, λέγοντας… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) January 10, 2026



Αργότερα επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Η Θεοδώρα Τζάκρη υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο. Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο ΟΡΕΝ. Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού. ΥΓ. Σε ό,τι αφορά @Theodora_Tzakri για το αν στην εξεταστική υπερασπίζομαι κακοποιούς σύντομα θα κληθείτε να το αποδείξετε.