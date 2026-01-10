Quantcast
Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους - Real.gr
real player

Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους

17:20, 10/01/2026
Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους

«Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη – να βρίζει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αναφερόμενος στο επεισόδιο που έλαβε χώρα ανάμεσά τους στον τηλεοπτικ’ο «αέρα».

H ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

 


Αργότερα επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Η Θεοδώρα Τζάκρη υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο. Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο ΟΡΕΝ. Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού. ΥΓ. Σε ό,τι αφορά @Theodora_Tzakri για το αν στην εξεταστική υπερασπίζομαι κακοποιούς σύντομα θα κληθείτε να το αποδείξετε.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved