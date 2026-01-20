Λαζαρίδης: Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη κατέρριψε τις θέσεις της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο» - Real.gr

Τι ανέφερε σε δήλωσή του ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους- σε συνέχεια της κατάθεσής της στην Επιτροπή μας- κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”». Αυτό τόνισε σε δήλωσή του ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και πάνω από 300 ώρες εργασιών μέχρι σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί το διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα στον Οργανισμό» είπε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα».