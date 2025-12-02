Λιακούλη για Λαζαρίδη: «Βρίσκεται σε έναν διαρκή κατήφορο, στον οποίο τρέχει πλέον χωρίς φρένα» - Real.gr

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη, και της αναπληρώτριας εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη.

Η κα Λιακούλη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος νωρίτερα, επίσης με ανάρτηση, κατήγγειλε ότι η κ. Λιακούλη τον απείλησε πως σκοπεύει να ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών του, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να σηκώνει το «γάντι» και να κάνει λόγο από την πλευρά της για παραποίηση γεγονότων και «λάσπη στον ανεμιστήρα», σημειώνοντας πως ο βουλευτής της ΝΔ προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Παρακολουθούμε με απογοήτευση και θλίψη έναν βουλευτή της ΝΔ που ορίστηκε Eισηγητής στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ,τον κ. Λαζαρίδη, να βρίσκεται σε έναν διαρκή κατήφορο, στον οποίο τρέχει πλέον χωρίς φρένα«. ανέφερε μεταξυ άλλων η κα Λιακούλη.

Και συνεχίζει: «Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ Λαζαρίδης, κατά πρωτοφανή τρόπο για τα κοινοβουλευτικά χρονικά, επιτέθηκε προσωπικά και με σοβαρές απειλές σε βάρος μάρτυρα, γεγονός που έγινε ενώπιον όλων μας και ανάγκασαν τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής να κάνει διακοπή της συνεδρίασης και να κλείσει τις κάμερες, εμάς δε όλους τους βουλευτές να προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, καθώς ο κ Λαζαρίδης είχε χάσει τον έλεγχο.»

Τώρα, επιχειρεί με λάσπη στον ανεμιστήρα να δημιουργήσει σκιές, λειτουργώντας σαν «πληγωμένο θηρίο», προφανώς διότι η εικόνα βουλευτή- εισηγητή που επιτίθεται σε μάρτυρα, που αναγκάζει τον Πρόεδρο να διακόπτει τη συνεδρίαση και να κλείνει τις κάμερες, να τον τραβάνε έξω από την αίθουσα συνάδελφοι και την ίδια ώρα να αποκαλεί «εθνική εξαίρεση» βουλευτή που τον νουθετούσε, καταγράφηκε οριστικά στις μαύρες σελίδες του Κοινοβουλίου μας», τονίζει η κ. Λιακούλη.

«Τώρα, ο ίδιος προσπαθεί να κάνει συμψηφισμούς, αφού πρώτα πραγματοποίησε επανειλημμένες επιθέσεις στο πρόσωπό της εισηγήτριάς μας κ Μ. Αποστολάκη για την θητεία της ως υφ. αγροτικής ανάπτυξης, τώρα επιχειρεί να πράξει το ίδιο εναντίον μου, ισχυριζόμενος ότι «συγγενικά μου πρόσωπα κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ» – μεγάλη… αποκάλυψη, αφού είναι αγρότες! – προσπαθώντας όμως αυτό να το εμφανίσει ως… περίπου ύποπτο, παρά το γεγονός ότι ο μάρτυρας στον οποίο έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα (κ Ντουγκούλης) κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ότι το πρόσωπο της οικογένειάς μου που κάνει δήλωση ΟΣΔΕ είναι η αγρότισσα μητέρα μου, την οποία υποβάλλει ανέκαθεν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου- όπου κατοικεί- και με τον οποίο ο κ Ντογκούλης συνεργάζεται πλέον, στο δε ευθύ ερώτημα αν παρανομεί ή κάνει κάτι επιλήψιμο η μητέρα μου, που δηλώνει την καλλιέργειά της και εισπράττει ελάχιστο ποσό από τα δικαιώματά της, ο μάρτυρας απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει τίποτε επιλήψιμο.

Σήμερα, στο πλαίσιο της Εξεταστικής ο κ Λαζαρίδης, επανήλθε στο θέμα και πάλι, επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις!

Στη συνέχεια, προσπάθησε με ανάρτησή του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, παραποιώντας πάλι τα γεγονότα- όπως άλλωστε συνηθίζει…

Αν και νιώθω ότι παρέλκει -αφού πιστεύω ότι όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε – , οφείλω συνοπτικά να αναφερθώ στο γεγονός της προηγούμενης Πέμπτης ,για το οποίο ήδη από τότε ενημέρωσα και την παράταξή μου:

Την προηγούμενη Πέμπτη λοιπόν, φεύγοντας από την Εξεταστική Επιτροπή μου επιτέθηκε λεκτικά, ο κ Λαζαρίδης στην πόρτα εξόδου, λέγοντάς μου αυτολεξεί ενώπιον του αστυνομικού μου και τρίτων: «Αυτό που έκανες με τον Τζεδάκη, να παίρνεις δημοσιογράφους τηλέφωνο και να τους λες για την επίθεση, θα το πληρώσεις ακριβά..πολύ ακριβά…». Του απάντησα ότι αυτό είναι ευθεία απειλή στο πρόσωπό μου, ότι δεν τον φοβάμαι και βεβαίως ότι λέει πάλι ΨΕΜΜΑΤΑ, καθώς δεν πήρα ποτέ προσωπικά κανένα δημοσιογράφο να του περιγράψω τι έκανε στον κ Τζεδάκη, άλλωστε δεν χρειάστηκε –όλοι γνώριζαν!

Επικαλέστηκε μάλιστα δημοσιογράφο και διαψεύστηκε την επόμενη στιγμή. Επιπλέον, εξέφρασα τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν σέβεται τίποτε, ούτε καν τους γονείς μας. Τα υπόλοιπα περί αποθανόντων γονέων του κλπ, τα αφήνω στην κρίση του καθένα, που γνωρίζει το περίβλημα κάθε γκεμπελικού ισχυρισμού…» συνεχίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Κατανοώ ότι το πρωτοφανές σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που πυροδοτεί σοβαρές αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου και σηματοδοτεί πλέον εξελίξεις, δημιουργεί πίεση και σοβαρό εκνευρισμό στη ΝΔ, στελέχη της οποίας- βοηθούσης βεβαίως και της ιδιοσυγκρασίας τους – φτάνουν σε χυδαίες προσωπικές επιθέσεις και τόνους λάσπης στον ανεμιστήρα. Όμως, όλα έχουν όριο. Έχουμε δημοκρατικά όργανα, θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές και κοινοβουλευτισμό.

Έχουμε Δημοκρατία και πίσω μας Αγώνες πολλών ανθρώπων, για να μπορούμε να μιλάμε Ελεύθερα, να καταδικάζουμε την προπαγάνδα και να καταγγέλλουμε κάθε υπηρέτη της.

Είναι ο Ανένδοτος Αγώνας των Δημοκρατών, ο Αγώνας των Γενεών, ο Αγώνας που έχουμε χρέος να συνεχίσουμε… Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Συνεχίζουμε…» καταλήγει η κ. Λιακούλη.

