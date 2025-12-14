Λιβάνιος: Ήρθε η ώρα για επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού - Real.gr

Προ των πυλών της Βουλής βρίσκεται η διάταξη για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού όπως δήλωσε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Κάνοντας λόγο για αυτονόητη θεσμική μεταρρύθμιση ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι η επιτυχία των ευρωεκλογών απέδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια. «Τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας. Tώρα είναι η ώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενώσουν τη φωνή τους με τους Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη τομή» είπε αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διάταξη θα πάει στη Βουλή εντός του α’ εξαμήνου του 2026.

Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα βρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με έναν ενιαίο, σύγχρονο Κώδικα. Αυτός θα περιλαμβάνει:

ζητήματα διακυβέρνησης και εκλογής ,

και , λειτουργία συλλογικών οργάνων ,

, ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας ,

της , σύγχρονους κανόνες οικονομικής διαχείρισης ,

, και αντικειμενικό, θεσμικό έλεγχο νομιμότητας.

«Με την ολοκλήρωσή του, πάνω από 1.000 αποσπασματικές διατάξεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση καταργούνται.

Οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι αποκτούν ένα σαφές, λειτουργικό και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο.Ο στόχος του νέου Κώδικα είναι τριπλός: αποτελεσματικότητα – διαφάνεια – ενεργή συμμετοχή των πολιτών» είπε.