Live από τη Βουλή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική - Real.gr
16:32, 16/10/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δευτερολογία του στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

 

 

 

 

