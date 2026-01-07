Αγρότες: Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση - Real.gr

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου και εξειδίκευσαν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και σημείωσε πως 7 από τα αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Στον επίλογο της τοποθέτησής του στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -και αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει τι έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα- ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σειρά μηνυμάτων προς τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Όπως αναλυτικά σημείωσε, «εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα τις λύσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα για τα οποία μίλησα, ξεκαθαρίζοντας ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο, όπως θα εξηγήσει ο κ. Πετραλιάς στη συνέχεια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά (και γιατί) τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, τόνισε ακολούθως, «οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοικτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως.

Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τα έργα που έχουν γίνει έως τώρα. Όπως είπε, σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά , Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο)

Η εξειδίκευση

Ο κ Τσιάρας είπε ότι για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο καθώς τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Επίσης αναφέρθηκε στις εξής παρεμβάσεις:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% σε 6% από το 2021

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ. Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία». Με εφαρμογή στο κινητό θα μπορούν να προμηθεύονται στο πρατήριο το πετρέλαιο με την τιμή που δικαιούται.

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας που φτάνει στα 8,5 λεπτά. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Διάθεση ενισχύσεων 160 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς-βαμβακοπαραγωγούς

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Τροποποιείται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από 80% σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Επιστροφή φόρου στην αντλία

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς διευκρινίζοντας το μέτρο που αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία εξήγησε τον τρόπο με τον οποί θα γίνεται. Ειδικότερα:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου που θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR.

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Το νέο σύστημα είναι στόχος να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026

Βarcode σε όλα τα ελληνικά προΐόντα

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε το μέτρο εθνικής ιχνηλάτησης προϊόντων ώστε να υπάρχει barcode από το χωράφι στο ράφι. Κάθε ελληνικό προϊόν θα αναγράφει την προέλευσή του κάτι που δεν συμβαίνει έως σήμερα.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου: