Quantcast
LIVE: Η ομιλία Μητσοτάκη στη διατλαντική σύνοδο για την ενέργεια - Real.gr
real player

LIVE: Η ομιλία Μητσοτάκη στη διατλαντική σύνοδο για την ενέργεια

09:19, 07/11/2025
LIVE: Η ομιλία Μητσοτάκη στη διατλαντική σύνοδο για την ενέργεια

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διατλαντική σύνοδο για την ενέργεια, η οποία γίνεται στο Ζάππειο Μέγαρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved