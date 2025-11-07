LIVE: Η ομιλία Μητσοτάκη στη διατλαντική σύνοδο για την ενέργεια - Real.gr

\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03bc\u03b9\u03bb\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd, \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c5 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7, \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03bb\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c3\u03cd\u03bd\u03bf\u03b4\u03bf \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1, \u03b7 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u0396\u03ac\u03c0\u03c0\u03b5\u03b9\u03bf \u039c\u03ad\u03b3\u03b1\u03c1\u03bf.\r\n\r\n\r\n\r\nhttps://www.youtube.com/watch?v=rm9pxpbXqxY