Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα - Real.gr

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που λένε ορισμένοι», επισήμανε.

«Να σας συγχαρώ για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για τους ομιλητές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» και Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», απευθύνθηκε σε κάθε εργαζόμενο, οικογενειάρχη, νέο και συνταξιούχο και είπε ότι το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα. «Απασχολεί όλα τα κράτη και μέλημά μας είναι πως θα το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα, μακριά από τις εντυπώσεις και τα fake news.

«Είναι καλό να επισημάνουμε που βρισκόμαστε σήμερα και να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε το 2019», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως της ελπίδας ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία και ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι η αντίδραση εκείνη τη στιγμή θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης και θα φούντωνε τον πληθωρισμό. Λίγο αργότερα -είπε- ότι ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία και πως τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών.

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που λένε ορισμένοι», επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη και ότι σε υποκατηγορίες ήμαστε χειρότερα. «Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν 40% στα τρόφιμα, στην πατρίδα μας 37%, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια», σημείωσε ενώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα είπε ότι η Ελλάδα είναι στην 4η καλύτερη θέση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

«Είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», πρόσθεσε και ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα είναι στην 18η θέση και με όρους αγοραστικής δύναμης στην 11η θέση.

«Εσείς βαφτίζετε το κρέας, ψάρι. Εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας και να δούμε την καλύτερη αντιμετώπιση με ρεαλιστικούς όρους που σέβονται τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, πάνω από τον πληθωρισμό με ξεχωριστή αναφορά στις αυξήσεις στους ένστολους. Μίλησε επίσης για τις πρώτες αυξήσεις στους συνταξιούχους και είπε πως ο σημαντικός δείκτης είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο παρουσιάζει αύξηση 11%.

«Αναφερθήκατε στις καταθέσεις, εκτός αν δεν βλέπουμε τα ίδια στοιχεία. Η άνοδος των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι 38 δισ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορεί να λέμε ότι τρώμε από τα έτοιμα. Σίγουρα υπάρχουν νοικοκυριά που τρώνε από τα έτοιμα αλλά να δούμε τη συνολική εικόνα. Να σταματήσει κ. Ανδρουλάκη αυτή η καταστροφολογία. Δεν είναι το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδος αυτό που περιγράφετε», πρόσθεσε.

«Οι δυσκολίες που τώρα αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο χώρα που χρεοκόπησε. Εγώ δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας συχνά με στοιχεία αποσπασματικά και ενίοτε παραπλανητικά. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η εφαρμογή e-καταναλωτή. Μιας και αναφερθήκατε στο μοσχάρι, το 80% είναι εισαγόμενο και υπάρχει παγκόσμια έξαρση. Δεν θα την χρεωθεί η κυβέρνηση», επισήμανε.

«Πήγα στη ΔΕΘ και είπα ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να στηρίξει το εισόδημα. Προσδιορίσαμε το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δις ευρώ. Όχι 1,77, όχι 1,78, όχι 2, 3 ή 4 δισ.. Από εκεί και πέρα κανείς κάνει επιλογές για το πώς θα κατανεμηθεί. Δεν μπορεί να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε πρόσθετα που δεν μπορείτε να τα χρηματοδοτήσετε. Να συμφωνήσουμε ότι το ποσό είναι αυτό; Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και της μεσαίας τάξης στην ιστορία», τόνισε και επανέλαβε τα σχετικά μέτρα ένα προς ένα.

«Αναφερθήκατε υποτιμητικά στις μειώσεις στα προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή. Μιλούσαμε εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της αγοράς. Η κυβέρνηση θέσπισε ενιαία αρχή και με διαδικασίες εποχής της ηγεσίας που πρέπει να είναι αδιάβλητες και αν είναι εφικτό, με διακομματική συνεννόηση. Για το ιδιωτικό χρέος, έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Τα κόκκινα δάνεια από τα 92 δισ. στα 74 δισ.. Πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθείς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δουλεύει και είναι δίκαιος. Ας μιλήσουμε για τους συνεπείς που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που αναγνωρίζεται ότι είναι καλός», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Πάντα άκουγα από την αντιπολίτευση εικόνας μιας χώρας που περίπου είναι κατεστραμμένη. Αυτή η καταστροφολογία τιμωρήθηκε από τους πολίτες. Δεν είμαι για να ισχυριστώ ότι όλα πάνε καλά. Η ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

Δείτε την ομιλία: