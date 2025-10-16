Μητσοτάκης: Η Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα - Real.gr

Η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με τη φράση “Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα” άρχισε την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προσέρχεται στη Βουλή με διάθεση συγκλίσεων λέγοντας ότι μετέτρεψε τη συζήτηση για τη Γάζα σε συζήτηση για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής θεωρώντας πολύ κρίσιμο να τοποθετηθούν.

“Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες – Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική – δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες. Η Ελλάδα στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη – ισότιμος εταίρος σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ” είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στα θέματα της εθνικής άμυνας λέγοντας επί λέξει ότι η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτεια της.

“Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς η Ελλάδα να έχει ισχυρή οικονομία. Η πηγή της ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα. Σκοπός μας είναι η πατρίδα μας είναι να έχει υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο αυτόν τον στόχο τον επιτυγχάνουμε. Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της. Για αυτό διασφαλίζουμε τη σταθερότητα μέσα από την ετοιμότητα” .

Μονή Σινά: Έχουμε προκαταρκτική κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών

Όσον αφορά στη Μονή Σινά ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι επήλθε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα. “Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών”. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα η υπόθεση έγινε αντικείμενο φτηνής εκμετάλλευσης από κάποιους που αγνοούν και τα στοιχειώδη και τα πραγματικά δεδομένα. “ Το Σινά καθίσταται ως το επίκεντρο της Ορθοδοξίας με την Ελληνική Πολιτεία να είναι εμπράκτως παρούσα σε μια περιοχή σημαντική για τον ελληνισμό” είπε.

«Αυτοί που δεν θέλουν τα ήρεμα νερά τι θέλουν;»

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία απευθύνοντας στη Βουλή το ερώτημα: “Αυτοί που δεν θέλουν ήρεμα νερά τι θέλουν; Ταραγμένα νερά, ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες από την ασφάλεια του καναπέ και σε αυτούς που μάχονται ανώνυμα από τα χαρακώματα του υπολογιστή τους”.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πράξεις και όχι με λόγια. “Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά δεν κάνουμε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας. Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο”.

Για την Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα απορρίπτει την λογική δύο κρατών και με ιδιαίτερη ένταση επεσήμανε ότι έχει εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. ” Υπάρχει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης εντιμότητας .Θα συνιστούσα σε όσους ανακαλύπτουν τριβές να κρατήσουν πιο χαμηλά την μπάλα. Γιατί αυτά αφορούν ζητήματα για την ενότητα του ελληνισμού”