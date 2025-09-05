Τσίπρας: Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας - Όσα είπε στον Economist - Real.gr

Σφοδρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΝΔ άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Economist στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, ενώ στη συνεχεία ξεδίπλωσε το πλέγμα των σκέψεών του τα οποία εμπεριέχουν εννιά βασικούς άξονες.

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε το κοινό που τον άκουγε να δει τη μεγάλη εικόνα με ρεαλισμό.

«Δεν θα πω ευχάριστα πράγματα, αν θέλετε να ακούσετε ευχάριστα πράγματα μπορείτε να ακούσετε τον Πρωθυπουργό αύριο» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Η υπέρβαση της οικονομίας σήμερα έρχεται από τους έμμεσους φόρους, φόροι που επιβαρύνουν τα ευάλωτα στρώματα. Στόχος είναι η εκλογική πελατεία. Καμία παροχή δεν πρόκειται να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα. Είναι δυσοίωνη.Πρέπει να παρθούν θεμελιώδεις αποφάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου» υπογράμμισε.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του κ. Τσίπρα