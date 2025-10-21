Live η συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ. Τον λόγο έχει πάρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένεται να ακολουθήσουν πολιτικοί αρχηγοί, που δεν είχαν πάρει τον λόγο νωρίτερα.

Δείτε live την ομιλία του:

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η τροπολογία αφορά σε ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, αλλά και κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Σημείωσε ότι πρόκειται για έναν «ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις».

Πρόσθεσε ότι «το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη». Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι «όποτε κρίνεται απαραίτητο θα παρεμβαίνει για την προστασία και την περιφρούρησή του».

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.