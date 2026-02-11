Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα - Real.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Αγκυρα, ενόψει της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της συνάντησης. Στις 15:15 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας,, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις. Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’.

Δείτε LIVE

Ο σύντομος διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η υποδοχή Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο σύντομος διάλογος

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο Πρωθυπουργός, με τον Ταγίπ Ερντογάν να ανταποδίδει.

«Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η άφιξη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα

Λίγο μετά τις 14:15 έφτασε στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Μετά την σύντομη επίσημη τελετή υποδοχής του πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή, με προορισμό τον Λευκό Παλάτι.