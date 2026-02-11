Quantcast
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα - Real.gr
real player

Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα

14:31, 11/02/2026
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Αγκυρα, ενόψει της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της συνάντησης. Στις 15:15 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας,, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις. Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’.

Δείτε LIVE

 

Ο σύντομος διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη – Ερντογάν 

Η υποδοχή Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο σύντομος διάλογος
«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο Πρωθυπουργός, με τον Ταγίπ Ερντογάν να ανταποδίδει.

«Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η άφιξη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα

Λίγο μετά τις 14:15 έφτασε στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Μετά την σύντομη επίσημη τελετή υποδοχής του πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή, με προορισμό τον Λευκό Παλάτι.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Το άγνωστο παρασκήνιο της Αναστασίας στην Αμερική: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες, σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

Το άγνωστο παρασκήνιο της Αναστασίας στην Αμερική: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες, σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

15:45 11/02
Βόζεμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Η αντιμετώπιση του cyberbullying δεν είναι επιλογή, αλλά καθήκον απέναντι στους νέους και τις επόμενες γενιές»

Βόζεμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Η αντιμετώπιση του cyberbullying δεν είναι επιλογή, αλλά καθήκον απέναντι στους νέους και τις επόμενες γενιές»

15:35 11/02
O Good Job Nicky με τη σύντροφό του στο πάρτι για τη Eurovision

O Good Job Nicky με τη σύντροφό του στο πάρτι για τη Eurovision

15:30 11/02
Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα αποφορτίσει το κλίμα

Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα αποφορτίσει το κλίμα

15:25 11/02
Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα παραβιάσει τα όρια της πυρηνικής συνθήκης αν ούτε οι ΗΠΑ το κάνουν

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα παραβιάσει τα όρια της πυρηνικής συνθήκης αν ούτε οι ΗΠΑ το κάνουν

15:15 11/02
Γερμανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο Αμερικανό για το ότι προσέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα

Γερμανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο Αμερικανό για το ότι προσέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα

15:10 11/02
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ένοπλος που εξαπέλυσε πυρά σε σχολείο - Οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ένοπλος που εξαπέλυσε πυρά σε σχολείο - Οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι

15:00 11/02
Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στα Κουφάλια - Στο νοσοκομείο 49χρονος

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στα Κουφάλια - Στο νοσοκομείο 49χρονος

14:54 11/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved