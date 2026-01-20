LIVE: Η συνέντευξη Τύπου Χατζηδάκη – Σκέρτσου για το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης, με θέμα: «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 - Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026».

Τη συνέντευξη δίνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.

Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς και το 2019 και το 2023. Και, με αφετηρία την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της -και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού του χρόνου που έφυγε αλλά και των προτεραιοτήτων για την τρέχουσα χρονιά. Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής, υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Δείτε απευθείας: