Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, σε 1.036 καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ - Δεσμεύονται περιουσίες - Real.gr

Τα αποτελέσματα των ερευνών μετά τις έρευνες για τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα μέσω επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός ανέφερε πως διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ και σε 1.036 καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μάλιστα, με βάση τις εκθέσεις που έχουν σταλεί στις εισαγγελικές αρχές έχουν δεσμευθεί οι περιουσίες για όσους έκαναν αίτηση για αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις.

«Είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», σημείωσε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και συνέχισε: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για την στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.

Δικό μας καθήκον, καθήκον δηλαδή της πολιτείας, της κυβέρνησης, του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει ώστε να προλαμβάνει και όπου χρειάζεται να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.

Και οι μηχανισμοί αυτοί, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέρα με τη μέρα γίνονται πιο αποτελεσματικοί, με πολύ σύγχρονα μέσα, με τεχνολογίες, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Η νομιμότητα και η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον. Είναι καθήκον της πολιτείας αλλά και κοινή υπόθεση κοινωνίας και πολιτείας γιατί αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε.

Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον μας, με την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικότερα, σε ό, τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από συσκέψεις επικοινωνίες, των συναρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και με εντολή του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, όπως γνωρίζετε όλοι οι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι λοιπόν, από τον εποπτεύοντα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα, εκδόθηκε παραγγελία για να διερευνηθεί, να διενεργηθεί μια προκαταρκτική εξέταση με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από την ΔΑΟΚ από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αυτή την παραγγελία λοιπόν, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλέγουν με κάθε νόμιμο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.