LΙVE: Οι ανακοινώσεις των μέτρων κατά της λειψυδρίας - Η ομιλία Μητσοτάκη - Real.gr

\u03a3\u03b5 \u03b5\u03be\u03ad\u03bb\u03b9\u03be\u03b7 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03bf\u03bc\u03b9\u03bb\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c5 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b5\u03bf\u03c1\u03c4\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd 100 \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u03a5\u0394\u0391\u03a0, \u03c3\u03c4\u03bf \u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u039c\u03bf\u03c5\u03c3\u03b5\u03af\u03bf \u03a6\u03c5\u03c3\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0399\u03c3\u03c4\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u0393\u03bf\u03c5\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03ae.\r\n\r\n\r\n\r\n