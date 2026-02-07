Live το έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας - Real.gr

Παρακολουθήστε απευθείας το έκτακτο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας.

Το διήμερο συνέδριο (7- 8 Φεβρουαρίου) πραγματοποιείται στο ΣΕΦ.

Οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη ξεκινούν με… άρωμα Ευρώπης. Της ομιλίας του προηγείται ο χαιρετισμός- μέσω βίντεο- του νέου Πρωθυπουργού της Ολλανδίας, Ρομπ Γετεν. Ο συνομήλικος του Στέφανου Κασσελάκη πολιτικός, είχε προγραμματίσει να έρθει στην Αθήνα όμως οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης δεν επέτρεψαν το ταξίδι.

«Όπως έδειξε και το κόμμα μου είναι δυνατό με θετική καμπάνια να κερδίζεις στις εκλογές νικώντας τον λαϊκισμό και την Ακροδεξιά. Οι Ευρωπαίοι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο νικητής των εκλογών στην Ολλανδία.

Μετά τον χαιρετισμό του Γετεν ανεβαίνει στο βήμα ο Γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών, Ευρωβουλευτής Σάντρο Γκόζι ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα μαζί με το επιτελείο του.