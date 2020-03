Η ηγεσία της ΕΕ στον Εβρο, πέταξαν με ελικόπτερο στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο για να πετάξουν πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Visit to Orestiada with @PrimeMinisterGR to witness the situation on the borders of Europe.

We fully support the Greek efforts, protecting borders with respect for international law, human rights and dignity is essential.

