Για λαϊκισμό κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας: Όλα τα κάνατε για ψηφοθηρικούς λόγους

Το, ήπιο, κλίμα που κυριάρχησε σχολίασε εισαγωγικά από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο Αλ. Τσίπρας και, επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: You can't teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας επεχείρησε να αντικρούσει τη μομφή του αντιπάλου του ότι ο ίδιος (ο κ. Τσίπρας δηλαδή) είναι λαϊκιστής.

Παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο CNN και τη φράση του ότι νικήθηκε ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά, ο κ. Τσίπρας απάντησε:

«Για την ακροδεξιά, θα το πάρω μόνο ως κακόγουστο αστείο με τόσα στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού δίπλα σας.

Για το λαϊκισμό ωστόσο, αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω (…) και κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό και κλείναμε μια αξιολόγηση, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία.

Και ενώ το γνωρίζατε ότι θα πετύχουμε τους στόχους διαμηνύατε και προβλέπατε συνεχώς ότι θα έρθουν δεινά, ότι δε θα βγουν πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί ο δημοσιονομικός κόφτης και άλλα πολλά. Ο οποίος κόφτης -συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας- δεν εφαρμόστηκε ποτέ αλλά εσείς τον προτείνατε να γίνει θεσμός απαράβατος στο Σύνταγμα της χώρας.

Αργότερα όταν καταλάβατε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αρχίσατε τη θεωρία ότι όχι μόνο δε βγαίνουμε αλλά ότι υπογράψαμε και τέταρτο. Ποντάροντας ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και όταν ούτε αυτό σας βγήκε, αρχίσατε τη θεωρία ότι ποτέ δε θα βγούμε στις αγορές. Για όλα αυτά αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε την αυτοκριτική σας;», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας για να συμπληρώσει:

«Επί τέσσερα χρόνια ψεύτες μας ανεβάζατε ψεύτες μας κατεβάζατε. Παραβλέποντας σκόπιμα ότι είμασταν η μόνη κυβέρνηση σε περίοδο μνημονίων που έθεσε τον εαυτό της στη κρίση του λαού, το Σεπτέμβρη του ‘15, με τη Συμφωνία πάνω και όχι κάτω από το τραπέζι.

Μας κατηγορήσατε ακόμη για τη τραγωδία στο Μάτι. Φτάσατε στο πιο ακραίο σημείο τυμβωρυχίας. Αλλά μετά δεν είχατε κανένα πρόβλημα να πάρετε στη κυβέρνησή σας τον αρχηγό της αστυνομίας που χειρίστηκε τη τραγωδία.

Και το χειρότερο όλων: Αγκαλιάσατε τον εθνολαϊκισμό, γίνατε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας και υιοθετήσατε απόψεις που προφανώς δεν πιστεύατε.

Και το αποδεικνύετε τώρα. Όλα τα κάνατε για ψηφοθηρικούς λόγους. Δώσατε κάλυψη στον εθνικισμό, το μίσος, το διχασμό. Τα κάνατε όλα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν αφήσατε τίποτα να μην κάνετε», κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο και πρόσθεσε: «Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι νικήσατε και το λαϊκισμό; Εντάξει πάει πολύ.

Εσείς λοιπόν δε νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε και τον κάνατε κινητήρια δύναμη της πολιτικής σας επικράτησης. Και αυτή η επιλογή σας θα σας ακολουθεί».

Παραθέτοντας τα θετικά μέτρα που πήρε η κυβέρνησή του από την έξοδο από τα μνημόνια και μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για 7 δισ. ευρώ μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και 1,7 δισ. εφάπαξ. 7 δισ. μόνιμα μέτρα από το Σεπτέμβρη του ‘18 εως και το 2020, από τα οποία 5,2 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ψηφίσει και υλοποιήσει μέσα στο ‘18 και ‘19. Συν 1,7 εφάπαξ στο τέλος του '18, πρόσθεσε.

«Αυτό ήταν το τέταρτο μνημόνιο; Αυτό ήταν το τέλος των μνημονίων», σημείωσε χειροκροτούμενος από τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Και απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, αφού τους κατηγόρησε ότι ποτέ δεν αναγνώρισαν ότι η Ελλάδα βγήκε από τα Μνημόνια, συμπλήρωσε: «Πώς τα βαφτίσατε όλα αυτά; Παροχολογία φυσικά».

Ένα ερώτημα με τρία σκέλη απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικονομία, μέτρα κ.ο.κ.. Συγκεκριμένα:

« -Θα ακυρώσετε όσα νομοθετήσαμε;

-Θα ακυρώσετε όσα εξαγγείλαμε για το 2020;

-Θα φέρετε νέα μέτρα λιτότητας ύψους 2,5 με 3 δισ. για το 2020;».

Το κενό αυτό προκύπτει, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, από την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «το απορρίψατε πριν το συζητήσετε με τους εταίρους. Έχετε, λέτε, ένα άλλο σχέδιο που δεν το δημοσιοποιείτε. Θα υπάρξει κάποια άλλη στιγμή -διερωτήθηκε ο Αλ. Τσίπρας- μετά από 1-2 χρόνια, που θα έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι τώρα, με νωπή εκλογική εντολή και την αντιπολίτευση να σας στηρίζει;

«Εκτός αν -συνέχισε- λέτε λόγια του αέρα και μας κοροϊδεύετε, αλλά εδώ θα είμαστε το φθινόπωρο», είπε ο Αλ. Τσίπρας παραπέμποντας στην κατάθεση του προϋπολογισμού αλλά και του Μεσοπρόθεσμου. Θα υπάρχει Δώρο Πάσχα; Θα υπάρχει αφορολόγητο; Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις;, ήταν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε.

«Αν δεν αξιοποιήσετε το σχέδιό μας, οι ισοδύναμες επιβαρύνσεις είναι 2,5-3 δισ.», είπε και στην αντίδραση βουλευτών της ΝΔ, απάντησε: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, μάλλον δεν θα γελάτε το φθινόπωρο, όταν θα ψηφίζετε επιβαρύνσεις σε ένα λαό που έχει ταλαιπωρηθεί οκτώ χρόνια».

Στοχευμένη κριτική άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στην εξαγγελία Μητσοτάκη για τον ΕΝΦΙΑ:

Αφού σημείωσε πως η παρούσα κυβέρνηση διατηρεί «τη δική μας πρόταση για μείωση ως 30% στις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες», αλλά «επιβαρύνετε επιπλέον τον προϋπολογισμό με 300 εκατ. για να δώσετε μεγάλες ελαφρύνσεις στις μεγάλες ιδιοκτησίες. 77 ευρώ έκπτωση για ένα σπίτι στο Κερατσίνι, 700 ευρώ έκπτωση για την Εκάλη.

Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους», τόνισε συμπερασματικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το θέμα του ΕΝΦΙΑ ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έφερε και κάποια, συγκεκριμένα, παραδείγματα:

Για ένα σπίτι 60 τ.μ., αξίας 60.000 ευρώ στο Κερατσίνι με βάση το σχέδιο της παρούσας κυβέρνησης, θα πληρώσει από 224 ευρώ, 157 ευρώ φέτος.77 ευρώ έκπτωση.

«Ποια είναι όμως η καινοτομία;», διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για να συμπληρώσει:

Ένα σπίτι 250 τ.μ. στην Εκάλη, που αξίζει κοντά στο 1 εκατομμύριο και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε προβλέψει να έχει έκπτωση, με το παρόν σχέδιο ο ιδιοκτήτης του θα πληρώσει από 6950 ευρώ, 6250 ευρώ. Δηλαδή 700 ευρώ λιγότερα.

Και ο Αλ. Τσίπρας συμπέρανε: 77 ευρώ στο Κερατσίνι, 700 στην Εκάλη.

Στο τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον όρο «διεύρυνση της φορολογικής βάσης», αναφέρθηκε επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τον κ. Ρέγκλινγκ, το ΔΝΤ και ορισμένους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, αυτό σημαίνει μείωση του αφορολογήτου, τόνισε ο Αλ. Τσίπρας. Κάτι που, αν συμβεί, «θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα, δεν θα περάσει έτσι, θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός», επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.