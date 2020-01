LIVE: Ο Μητσοτάκης στον Λευκό Οίκο για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο σε μια συγκυρία που, όπως έχει τονίσει, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Τόσο η ψήφιση του Eastmed Act από το Κογκρέσο όσο και οι θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ εναντίον της δήθεν συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις, την ώρα που η Τουρκία έχει οδηγηθεί, όπως έχει σημειώσει ο κ. Μητσοτάκης, στην απόλυτη απομόνωση.

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! ???????? pic.twitter.com/ogxgE1Czai