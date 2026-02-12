Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν - Real.gr

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την υπόθεση Παναγόπουλου και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Λοβέρδος αφού είπε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω δημόσια αντιπαράθεση με τον κ. Βενιζέλο», τόνισε:

«Μπορείς να πεις σε μια κυβέρνηση ότι δεν σε εμπιστεύομαι, όταν όμως έρχεται η ώρα της Αναθεώρησης του Συντάγματος με ευθύνη της πλειοψηφίας, αλλά όχι και με τελική απόφαση μόνο της πλειοψηφίας, είσαι υποχρεωμένος να πεις την άποψή σου. Όταν εκκινεί μια διαδικασία Αναθεώρησης θα πρέπει να πεις την άποψη σου. Ακόμη κι αν φτάσεις στη στάση να μην ψηφίσεις κάποιο άρθρο τώρα για να το ψηφίσεις στην επόμενη Βουλή. Συνεπώς η διαδικασία Αναθεώρησης εκκινεί και θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως αν το οποιοδήποτε κόμμα ή η οποιαδήποτε προσωπικότητα έχουν μια άποψη για την κυβέρνηση».

Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος με τη ΝΔ στον Νότιο Τομέα στις επόμενες εκλογές, πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ο ισχυρισμός «δεν δικαιούσαι να αναθεωρήσεις». Θεσμικά είναι ανύπαρκτος».

Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ακόμη ότι «όταν ένα κόμμα λέει ότι θα είμαι πρώτος έστω και με μία ψήφο και από την άλλη λέει «επιφυλάσσομαι γιατί μπορεί και να μην είμαι», είναι φωτογραφία μιας σκέψης για τον συσχετισμό των δυνάμεων μετά τις εκλογές”.

Για την υπόθεση ΓΣΕΕ και Παναγόπουλου

Για την υπόθεση Παναγόπουλου ο κ. Λοβέρδος είπε πως «γνωρίζω ότι υπάρχει η διάταξη του κ. Βουρλιώτη που δεσμεύει τους λογαριασμούς του κ. Παναγόπουλου και κάποιων άλλων προσώπων. Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο και παρόλο που δεν ξέρουμε, ο άνθρωπος αυτός έχει μακελευτεί. Έχει προεξοφληθεί η ποινική του ευθύνη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν ήμουν ποτέ με τον κ. Παναγόπουλο στον ίδιο ενδοκομματικό συσχετισμό, υποστήριξε τον κ. Παπανδρέου, είναι ο άνθρωπος που χόρευε δίπλα στον Παπανδρέου το βράδυ που έχασε τις εκλογές για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ που ήμουν κι εγώ υποψήφιος. Δεν ήταν μια καλή βραδιά εκείνη. Δεν έχω κάτι με τον Γιάννη Παναγόπουλο φιλικό, ωστόσο ο άνθρωπος έχει μακελευτεί, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα για αυτόν. Δεν έχουμε ιδέα και όμως, έναν άνθρωπο τον έχουμε μακελέψει. Το έχω υποστεί και εφόσον το έχω υποστεί είμαι υποχρεωμένος να λέω ότι το τεκμήριο αθωότητας προστατεύει έναν άνθρωπο μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Ο κ. Λοβέρδος για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα είπε ότι «100% έπρεπε να γίνει. Γιατί ενώ είναι ακούνητα τα πράγματα σε ό, τι αφορά τα μεγάλα θέματα που έχουμε με την Τουρκία και μας αναγκάζουν να έχουμε εξοπλισμούς – υπάρχει ζωντανή μια κατοχή στην Κύπρο- , η Ελλάδα τα έβαλε τα θέματα και για το casus belli και για το Κυπριακό ενώ από την άλλη σε ό, τι αφορά όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μια διατήρηση της πολιτικής των ήρεμων υδάτων που συμφέρει την Τουρκία, αλλά και την Ελλάδα».

Σχετικά με την πρωτοβουλία Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι «κάνουμε πολύ καλά και συμμετέχουμε μερικώς στην πρωτοβουλία μόνο για τη Γάζα».

Για την ακρίβεια

Για την ακρίβεια, ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε ότι «είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και συνεπώς της κυβέρνησης. Υπάρχουν πολιτικές κοινωνικές αλλά δεν είναι επαρκείς για την αντιμετώπισή της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μείωση του ΦΠΑ δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στη μείωση των τιμών για τον καταναλωτή. Όσες φορές εφαρμόστηκε, δεν πέτυχε».

Ακούστε το ηχητικό: