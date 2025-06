Λιβύη: Το ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα για «παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων» με τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης - Real.gr

«Η ελληνική κίνηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της χώρας.

Για «παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» της Λιβύης κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας σε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλλει την ανακοίνωση των ελληνικών αρχών για την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της νήσου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται λίγο διάστημα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη, στις αρχές Ιουλίου.

#Libya’s Ministry of Foreign Affairs has strongly rejected #Greece’s decision to launch an international tender for hydrocarbon exploration in blocks south of #Crete; some of them are in areas disputed with the Libyan State.

The Ministry said in a statement that the Greek move… pic.twitter.com/pWTG8hJmyS

— The Libya Observer (@Lyobserver) June 19, 2025