Μ. Χαρακόπουλος από τη Europol στις Βρυξέλλες: Τα Fake News υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς - Real.gr

Lecouffe: Αξιολογούμε τη συμμετοχή τους στις υβριδικές απειλές ενάντια στην ΕΕ.

«Τη μείζονα απειλή των fake news που μπορεί να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές, πολιτική αστάθεια και υπονόμευση των θεσμών» έθεσε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παρέμβασή του στη 17η Συνεδρίαση της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Κατά την τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρία όπου παρουσιάστηκε το Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού της Europol για τα έτη 2026-2028, από την Εκτελεστική Διευθυντήρια της Europol κα Catherine De Bolle, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «είναι εμφανές πως η Europol εισέρχεται σε μια νέα εποχή, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις νέες πολλαπλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Οι εγκληματικές δραστηριότητες που δεν γνωρίζουν σύνορα, ευνοούνται από την τεχνολογική έκρηξη, και εσχάτως ιδιαίτερα από την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία αναφέρθηκε και η κ. De Bolle. Όλα αυτά επιτάσσουν τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό των μέσων παρακολούθησης και δίωξης, ώστε να μην μπορεί το έγκλημα να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από την νομιμότητα.

Απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη παρανομία που εκδηλώνεται σε πολλά πεδία, όπως είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, η εμπορία όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων, η τρομοκρατία, οι απάτες στο διαδίκτυο, η κοινή δράση είναι η μόνη μας επιλογή. Οποιαδήποτε ολιγωρία στην αναβάθμιση του κοινού συντονισμού θέτει σε κίνδυνο συνολικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Καταλήγοντας ο Γ.Γ. της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ υποστήριξε ότι είναι «εξαιρετικά σοβαρό και το πρόβλημα που προέρχεται από οργανωμένα δίκτυα παραγωγής ψευδών ειδήσεων, που στοχεύουν στην υπονόμευση της αξιοπιστίας των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, και εν τέλει της ίδιας της ΕΕ», ζητώντας την ενεργοποίηση της Europol.

Ευαίσθητο ζήτημα

Εκ μέρους της Europol απάντησε ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής της Europol, κ. Jean-Philippe Lecouffe, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την ερώτηση, σημείωσε ότι «χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αν και πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα. Ωστόσο έχει οριστεί επικεφαλής για αυτό το θέμα και χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία έχουν εγκριθεί και από τους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ άλλων ελέγχουν διαδικτυακές δραστηριότητες. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις ψευδείς πληροφορίες, τα fake news δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της εντολής μας γιατί δεν θεωρούνται ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, αξιολογούμε πλήρως τη συμμετοχή τους στις λεγόμενες υβριδικές απειλές ενάντια στην ΕΕ και βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις εθνικές δυνάμεις επιβολής της τάξης, ούτως ώστε όταν υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα που σχετίζεται με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών να μπορούμε να δράσουμε εντός του πλαισίου των καθηκόντων μας. Επίσης, υπάρχει ένας Κανονισμός για τον έλεγχο των εγκληματικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς βεβαίως και το νομοθέτημα για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα και βρισκόμαστε ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών-μελών και τις δικαστικές διαδικασίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε ως Europol. Ωστόσο πρόκειται βεβαίως για ένα ζήτημα που μπορούμε να συζητήσουμε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης».

Στις εργασίες της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, εκτός του επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, συμμετέχουν επίσης οι βουλευτές κ. Σταύρος Κελέτσης από τη ΝΔ, κα Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και κ. Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.