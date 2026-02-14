Μ. Χαρακόπουλος: Στην Αλβανία έχει βαθιές ρίζες η ορθόδοξη παράδοση - Real.gr

Κατάθεση στεφάνου στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

«Η σύγχρονη Αλβανία αποτελεί ένα πρωτοποριακό πείραμα ειρηνικής συμβίωσης διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή μας, που οι εθνικισμοί και οι αναθεωρητισμοί επανέρχονται απειλητικά στο προσκήνιο. Για τον λόγο αυτό και είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της ένταξης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, αφού προηγουμένως έχουν, βεβαίως, ανταποκριθεί πλήρως στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για όλα τα υποψήφια κράτη μέλη έως σήμερα. Μια προοπτική που θα ενισχύσει την ειρήνη, την ασφάλεια και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των λαών της περιοχής». Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη συνάντησή του στα Τίρανα με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αλβανίας κ. Νίκο Πελέσι.



Ο επικεφαλής της ΔΣΟ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην αλβανική πρωτεύουσα με αφορμή την παρουσίαση της αλβανικής έκδοσης του Τόμου «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο».

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο του αλβανικού κοινοβουλίου συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΓΣ της ΔΣΟ, βουλευτής του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, κ. Ιοάν Βουλπέσκου, οι βουλευτές της Αλβανικής Βουλής κ.κ. Βαγγέλης Ντούλες (περιφέρεια Αυλώνας), Βασίλης Λάγιος (περιφέρεια Αυλώνας), Ιλίρ Πενταβίνι (περιφέρεια Κορυτσάς), και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Ηλίας Μυριάνθους, καθώς και ο Σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σημείωσε επίσης ότι «θα θέλαμε την αναθέρμανση των σχέσεων μας με το αλβανικό κοινοβούλιο που έχει μια μακρά παρουσία στους κόλπους της Οργάνωσής μας. Άλλωστε, στη χώρα σας και η ορθόδοξη παράδοση είναι ισχυρή και με βαθιές ρίζες που ανιχνεύονται στους πρωτοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους και συνεχίζονται έως σήμερα, που με χαρά βλέπουμε να ανθίζει μια αναγεννημένη Εκκλησία».

Η Αλβανία ανήκει στον χριστιανικό πολιτισμό



Στην αντιφώνησή του Πρόεδρος της Αλβανικής Βουλής υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε σε μία εποχή όπου προβάλλουν πιο δυναμικά και πιο επιτακτικά οι χριστιανικές αξίες, επειδή υπάρχουν συνθήκες που δημιουργούν πολύ συχνά εντάσεις και συγκρούσεις. Ένας οργανισμός σαν αυτόν, τον οποίο έχετε την τιμή να ηγείσθε, τιμά την πολιτική, αναδεικνύοντας ακριβώς αυτές τις αξίες και αρχές που πρέπει να διατηρούμε.

Εμείς, όμως, είμαστε ίσως ο μοναδικός λαός που γνωρίζει τι σημαίνει να μετατρέπεις την αθεΐα σε σύστημα. Ασφαλώς αυτό επιβλήθηκε από τη δικτατορία, αλλά δεν έγινε ποτέ αποδεκτό από την ψυχή του λαού». Ενώ πρόσθεσε ότι «πολλές φορές, ίσως και κακόβουλα, υπάρχει η εντύπωση ότι η χώρα μας δεν ανήκει στον χριστιανικό πολιτισμό. Εμείς είμαστε μία ευρωπαϊκή χώρα και στην Ευρώπη οι χριστιανικές αξίες είναι εκείνες που δημιούργησαν το πλαίσιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας πραγματικότητας».

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη



Ο ΓΓ της ΔΣΟ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αλβανία, συναντήθηκε, επίσης, με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννη, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την προσφώνησή του, ευχήθηκε στον κ. Ιωάννη «με τη Χάρη του Θεού να πορευτείτε αισίως στην πνευματική οδό που άνοιξε ο προκάτοχός στον θρόνο της Αρχιεπισκοπής, αλλά και πνευματικός σας πατήρ, μακαριστός Αναστάσιος. Είμαστε βέβαιοι ότι η επιλογή του στο πρόσωπό σας, όπως και κάθε πράξη στη ζωή αυτού του αγίου ιεράρχη, προτύπου της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και γνήσιου ιεραπόστολου, υπήρξε συνειδητή και ορθή. Αυτό εγγυάται την επιτυχία της ποιμαντορία σας στην Εκκλησία της Αλβανίας. Μια Εκκλησία η οποία πέρασε επί δεκαετίες από τη δοκιμασία του μαρτυρίου από την αθεϊστική εξουσία που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα και τόσα δεινά προκάλεσε σε ολόκληρο τον λαό της ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Κι όμως, αυτή η Εκκλησία βρήκε τη δύναμη, κυριολεκτικά επάνω στα ερείπια που άφησε η ανθρώπινη αλαζονεία, να αναγεννηθεί και ανθίσει. Ναοί και Μονές ανεγέρθηκαν, δεκάδες ιερείς υπηρετούν στις ενορίες που ανασυστήθηκαν, νέοι επίσκοποι ποιμαίνουν τις μητροπόλεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδρύθηκαν, πλούσιο κοινωνικό έργο οργανώθηκε. Και σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες η Εκκλησία της Αλβανίας έγινε σεβαστή από όλους τους πολίτες της χώρας και όλους τους πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες, διότι δεν έκανε διακρίσεις, αλλά η ίδια σεβάστηκε τον κάθε πολίτη της χώρας, ανεξαρτήτου θρησκείας, και μάλιστα προσέτρεξε όποιον βρέθηκε σε ανάγκη. Επιπλέον, συνέβαλε, με τον μετριοπαθή λόγο του μακαριστού Αναστασίου, στις προσπάθειες ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα νέα θεμέλια της Εκκλησίας της Αλβανίας είναι τόσο ισχυρά που το μέλλον της είναι ελπιδοφόρο. Και αυτό εμάς, τους εκπροσώπους του διεθνούς θεσμού των ορθοδόξων βουλευτών, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία».

Ευλογία για όλους η Εκκλησία στην Αλβανία



Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης στην αντιφώνησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επαναλάμβανε συνεχώς ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος της ειρήνης. Ο δικός μας Κύριος δεν είναι κύριος του πολέμου είναι Κύριος της ειρήνης. Και στους μακαρισμούς ο ίδιος ο Θεός μας δεν λέει μακάριος ο ειρηνικός άνθρωπος, αλλά ο ειρηνοποιός. Είναι υποχρέωση κάθε χριστιανού να παλέψει για την ειρήνη». Αναφερόμενος στην παρακαταθήκη του Αναστασίου υπογράμμισε ότι «ο επίσκοπος πρέπει να είναι άνθρωπος οράματος. Μία συγκροτημένη τοπική ορθόδοξη εκκλησία στην Αλβανία, θα είναι ευλογία όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά και για όλους τους γείτονες. Γιατί η μεγάλη παρουσία των χριστιανών θα λαμβάνεται υπ’ όψιν σε οποιοσδήποτε πολιτικές αποφάσεις. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε μία καλή σχέση και με τους μουσουλμάνους και τους Μπεκτασήδες και με τους καθολικούς και ευαγγελιστές. Με το ίδιο πνεύμα θα πορευτούμε και στη συνέχεια. Ίσως δεν θα έχουμε τις ίδιες δυνατότητες και ίσως όχι τις ίδιες ικανότητες, αλλά να έχουμε το ίδιο πνεύμα. Τα δώρα είναι διαφορετικά το πνεύμα πρέπει να είναι το ίδιο».

Στον τάφο του Αναστασίου

Κατά την παραμονή της στα Τίρανα η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ επισκέφθηκε τον καθεδρικό Ιερό Ναό της Αναστάσεως και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρού Αναστασίου, όπου και τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.