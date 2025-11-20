Μ. Λαζαρίδης: Δυο μήνες παρουσιάζετε τον Ξυλούρη ως ένοχο και τώρα λέτε ότι δεν είναι ύποπτος; - Real.gr

Στον εισαγγελέα το υπόμνημα Ξυλούρη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Επεισοδιακή ήταν η διαδικασία της ψηφοφορίας επί του αιτήματος της Νέας Δημοκρατίας να διαβιβάσει στην εισαγγελία το υπόμνημα Ξυλούρη με το ερώτημα της απείθειας προκειμένου αυτή να κρίνει αν ο κ. Ξυλούρης δικαιούται να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και να μην παραστεί δια ζώσης στην εξεταστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αν. Νικολακόπουλος και ο εισηγητής της Ν.Δ κ. Λαζαρίδης υποστήριξαν ότι αυτή είναι η μόνη ορθή διαδικασία καθώς κατα τον νόμο μόνο η εισαγγελία μπορεί να επιβάλλει ποινές.

Η αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη λέγοντας ότι δεν έχει τον χαρακτηρισμό του υπόπτου αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για συνεννόηση με τη Ν.Δ λέγοντας ότι το υπόμνημα Ξυλούρη ευνοεί τη Ν.Δ.

Η Νέα Δημοκρατία επέμεινε στο αίτημά της με τον κ. Λαζαρίδη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση λέγοντας χαρακτηριστικά: “Εδώ και μήνες παρουσιάζετε τον Ξυλούρη όχι απλώς ως ύποπτο αλλά σχεδόν ένοχο και τώρα λέτε ότι δεν είναι ύποπτος;”.

Η αντιπολίτευση -πλην Πλεύσης Ελευθερίας – αποχώρησε πριν την έναρξη της ψηφοφορίας λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία ενώ ο κ. Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας παρέμεινε και καταψήφισε την πρόταση της Ν.Δ η οποία πάντως υπερψηφίστηκε.