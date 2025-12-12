Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Real.gr

Στην καταγγελία πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή έλαβαν απειλητικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο προέβη ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Διαβάζοντας μάλιστα τα σχετικά mail ευχήθηκε να μην υπάρχει σχέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς αυτός που τα έστελνε έπαιρνε ξεκάθαρα το μέρος της.

Δήλωσε βέβαιος ότι θα βρεθεί ποιος έχει στείλει τα μέιλ ενώ είπε ότι καθιστά υπεύθυνη την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το ο,τιδήποτε μπορεί να συμβεί σε βουλευτή της Ν.Δ.

Καταλήγοντας κατήγγειλε ότι συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρακολουθούν τους βουλευτές της Ν.Δ και προσπαθούν να κρυφακούσουν συνομιλίες τους.

Οπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης στα μηνύματα μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Ό,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα», «σου εύχομαι να πληρωθείς το ίδιο νόμισμα λαμόγιο», «εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά», «φτου σου κα@@@@@ σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις», «σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου κα@@@@@»,«απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου και ως καλή π@@@@@@ σπεύδεις να καλύψεις αυτόν της εγκληματικής οργάνωσης»