Quantcast
Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Real.gr
real player

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

09:47, 12/12/2025
Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

Στην καταγγελία πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή έλαβαν απειλητικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο προέβη ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Διαβάζοντας μάλιστα τα σχετικά mail ευχήθηκε να μην υπάρχει σχέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς αυτός που τα έστελνε έπαιρνε ξεκάθαρα το μέρος της.

Δήλωσε βέβαιος ότι θα βρεθεί ποιος έχει στείλει τα μέιλ ενώ είπε ότι καθιστά υπεύθυνη την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το ο,τιδήποτε μπορεί να συμβεί σε βουλευτή της Ν.Δ.

Καταλήγοντας κατήγγειλε ότι συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρακολουθούν τους βουλευτές της Ν.Δ και προσπαθούν να κρυφακούσουν συνομιλίες τους.

Οπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης  στα μηνύματα μεταξύ άλλων αναφέρονται:  «Ό,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα», «σου εύχομαι να πληρωθείς το ίδιο νόμισμα λαμόγιο», «εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά», «φτου σου κα@@@@@ σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις», «σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου κα@@@@@»,«απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου και ως καλή π@@@@@@ σπεύδεις να καλύψεις αυτόν της εγκληματικής οργάνωσης»

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved