Μ. Λαζαρίδης: Μήπως η OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ ψάχνει τους εισαγγελείς και τους συνεργάτες τους; - Real.gr

Αδυναμία να δώσει χρονοδιάγραμμα πληρωμών δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε στο επίκεντρο της κατάθεσης του νυν Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ζαλίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον μάρτυρα ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση ερωτώντας τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μήπως η OLAF δεν ψάχνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τους ευρωπαίους εισαγγελείς. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ψάχνοντας να βρω τις τακτικές που ακολουθεί η OLAF διαπίστωσα ότι σε οργανισμούς που έχει ελέγξει ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν συνηθίζεται να εμφανίζεται ξαφνικά η OLAF. Έχετε κάποια εξήγηση εσείς; Ψάχνει συμπληρωματικά στοιχεία ή ψάχνει τα στοιχεία που έχει δώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι μάρτυρες;

Γ.ΖΑΛΙΔΗΣ: Αιφνιδιάστηκα κι εγώ από την παρουσία της ΟLAF την ώρα που υπάρχουν 4 εισαγγελείς μέσα

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς ή τους συνεργάτες τους;

Γ.ΖΑΛΙΔΗΣ: Με προβληματίζει

(φωνές από τα έδρανα)

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Προσέξτε μην εκπλαγείτε στο τέλος .Οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές λένε ότι ψάχνει από το 2016 η OLAF

ΖΑΛΙΔΗΣ: Ισχύει

Ο κ. Ζαλίδης ερωτήθηκε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών στους αγρότες δηλώνοντας αδυναμία να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Υποστήριξε όμως ότι ο στόχος του Οκτωβρίου , εντός του οποίου προγραμματιζόταν να δοθούν χρήματα τα οποία έπρεπε να είχαν δοθεί τον Ιούνιο είναι σχεδόν αδύνατος. Ο κ. Ζαλίδης δεν δίστασε να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του για το αν ο Οργανισμός θα διατηρήσει την πιστοποίησή του λόγω των πολλών παραμέτρων που βάζει η ΕΕ στο action plan. Ειδικά για τα βιολογικά σημείωσε ότι οι προβληματικές δηλώσεις προέρχονται από το 8% των ΚΥΔ.