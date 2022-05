Μ. Σχοινάς: Εργαζόμαστε για να προχωρήσουμε από μια κυβερνοασπίδα σε μια πραγματική κυβερνοάμυνα

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στη γειτονιά μας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά μας προϊδεάζει για πώς θα διεξάγονται οι σύγχρονες εχθροπραξίες», ανέφερε και προσέθεσε ότι «δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο αν θέλουμε η Ένωσή μας να είναι προετοιμασμένη, ανθεκτική και ικανή να ανταποκριθεί στις εντεινόμενες αυτές απειλές. Οι δράστες δεν πρόκειται να μας περιμένουν».

«Πρέπει να συνεργαστούμε για να θέσουμε σε πλήρη κίνηση αυτό που ανακοινώσαμε και με την Στρατηγική της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια 2020. Οι οδηγίες NIS2 και CER, η πράξη για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και οι δεξιότητες κυβερνοασφάλειας είναι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασπίδας κυβερνοασφάλειας», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

"The case of Ukraine is not an isolated one; over the last months, our member states have also been hit by waves of large-scale cyber attacks"

??? @MargSchinas addresses the #EPlenary on the rise of cyber-attacks in Ukraine & EU.

Follow live ???? https://t.co/Su6OudlEsdpic.twitter.com/pQ2VSTlXrK