Μ.Σχοινάς: Τέλος η τελωνειακή ένωση και τα χρηματοδοτικά προγράμματα για όσους δεν σέβονται όσα πρεσβεύει η ΕΕ

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι «σε δύο εβδομάδες, οι ηγέτες της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στην Πράγα για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις προοπτικές μιας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας». Είναι μια κρίσιμη στιγμή, πιστεύω, για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους εταίρους μας να επαναδεσμευτούν σταθερά στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες μας» επισημαίνοντας ότι «για να πετύχει μια τέτοια κοινότητα, δεν μπορούν να υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Όσοι δεν σέβονται αυτό που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να επωφεληθούν –ή να συνεχίσουν να επωφελούνται– από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά μας, την τελωνειακή μας ένωση ή τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα. Και εμείς, ως ΕΕ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να το εφαρμόσουμε στην πράξη». Σημείωσε επίσης ότι «η εποχή της αθωότητας» της Ευρώπης πρέπει να μπει στο παρελθόν.

A pleasure to address @collegeofeurope alumni and the first intake of the European Diplomatic Academy.

The EU is learning the hard way it is not enough to be a soft power actor in a turbulent volatile world.

Time to move from the age of innocence to the age of assertiveness. pic.twitter.com/kTzLcaUuZp