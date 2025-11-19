Μακάριος Λαζαρίδης στον realfm 97,8: «Βεβαίως και θα κάνω μήνυση στην κα Μουρελάτου - Ουδέποτε κινήθηκα εναντίον του μάρτυρα» - Real.gr

Ο κ. Λαζαρίδης, μιλώντας στον realfm 97,8 και τους Γιώργο Παγάνη και Γιώργο Χουδαλάκη, ανέφερε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της Διευθύντριας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου, αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα και στην οποία τον χαρακτηρίζει «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας», του αποδίδει «φασιστική συμπεριφορά» και ζητά από τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι κινήθηκε απειλητικά κατά του μάρτυρα Στ. Τζεδάκη όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη συνεδρίαση. «Όταν δημιουργήθηκε ένταση από το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν άρεσαν οι ερωτήσεις μου, ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε να διακοπεί η διαδικασία. Εγώ σηκώθηκα να ξεπιαστώ και πήγα προς τον μάρτυρα όχι για να χειροδικήσω αλλά για να του μιλήσω», ανέφερε ο Μ. Λαζαρίδης.

Συμπλήρωσε ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον έχουν στοχοποιήσει και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο όταν έχει ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι, νωρίτερα σήμερα, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου επιτέθηκε με σφοδρότητα στον κ. Λαζαρίδη ζητώντας την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό με την εισηγητή της Ν.Δ να μιλά για άθλιους εναντίον των οποίων θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξιάς αγέλης. Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

