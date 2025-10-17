Μακάριος Λαζαρίδης: «Θα ήθελα ο Αντώνης Σαμαράς να είναι μέσα στη ΝΔ» - Real.gr

«Κοιτάξτε, εμένα το πρώτο που με ανησυχεί είναι να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών. Δεν θα υπεκφύγω, θα απαντήσω. Και να υλοποιήσουμε πλήρως, μέχρι το 2027, τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες και, κυρίως, να τους πείσουμε τότε, στη μεγάλη εικόνα της κυβερνήσεως, ότι αξίζει να πάρουμε μια τρίτη θητεία», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έρχομαι τώρα στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, παρόλο που έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές με τον πρώην Πρωθυπουργό, να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν χάρηκε με τη διαγραφή. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτά που είχε πει τότε, στη συνέντευξή του στο «Βήμα», και για τον Υπουργό των Εξωτερικών, εμμέσως, συνολικά για την παράταξη και τον Πρωθυπουργό… Και προσέξτε τώρα, μια παράταξη, κύριε Χατζηνικολάου, που αυτά τα 6,5 χρόνια έχει μεγαλώσει την Ελλάδα με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, με τα 12 μίλια στο Ιόνιο, με το χωροταξικό».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι: «Δεν βλέπω τι κενό θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να καλύψει στα δεξιά μας, με δεδομένα αυτά που σας περιέγραψα, τόσο ως προς τη θωράκιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσο και ως προς τις πολλές επιτυχίες που έχει αυτή η κυβέρνηση, μεγαλώνοντας την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα το δούμε. Πιστεύω πως δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει, προφανώς θα μας απασχολήσει και, προφανώς, μπορεί να μας δημιουργήσει και προβλήματα.»