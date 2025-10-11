Μανιάτης: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας απέσυρε την απαράδεκτη έκθεσή του - Real.gr

«Στην απόσυρση της απαράδεκτης έκθεσης και στη δημοσίευση, στη θέση της, απολογητικής επιστολής, προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA)», σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Ο κ. Μανιάτης είχε καταθέσει κατεπείγουσα σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο κ. Μανιάτης, στην επιστολή του ο Οργανισμός αναγνώρισε ότι στην έκθεσή του υπήρχαν «απαράδεκτες ανακρίβειες» και «λανθασμένες πληροφορίες» όπως είχε καταγγείλει ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή του. Ο Οργανισμός μάλιστα ενημέρωσε και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, επίσης απέσυρε την εν λόγω έκθεση.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ζητά συγγνώμη για τη δημοσίευση της Έκθεσης χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και υπογραμμίζει ότι δεν εκφράζει τη θέση του σχετικά με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών» τονίζει επίσης στην ανακοίνωσή του.

Σε δήλωση του, ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι «με δημόσια ανάρτησή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) απολογείται, λυπάται και ζητά συγγνώμη για τις “εσφαλμένες πληροφορίες και απαράδεκτες ανακρίβειες”, που περιλαμβάνονται στην μελέτη του για την προστασία των κρίσιμων ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα κατεχόμενα. Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησής μας προς την Κάγια Κάλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα».