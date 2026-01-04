Μάντζος για Βενεζουέλα: Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει - Real.gr

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, διά του αρμόδιου Τομεάρχη Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζου, τη δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» ανέφερε αργά το βράδυ στο σχόλιό του ο κ. Μάντζος και τόνισε: «Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «η αναφορά του ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων», επισημαίνοντας ότι ισχύει «ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της «επέμβαση» εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε», κατέληξε ο κ. Μάντζος.