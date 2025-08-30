Μάντζος: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Real.gr

«Η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ανάκληση των αδειών εισόδου του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και των αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής, με σκοπό τη ματαίωση της συμμετοχής τους στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, συνιστά απαράδεκτη και άδικη ενέργεια, εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα όσο και στους ίδιους τους καταστατικούς σκοπούς του Οργανισμού», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος.

Στη δήλωση του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι «τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι αμερικανική Αρχή, αλλά διεθνής οργανισμός η λειτουργία του οποίου δεν μπορεί να παρεμποδίζεται ή να περιορίζεται με κριτήριο τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ. Ο ΟΗΕ έχει αναλάβει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του Παλαιστινιακού Ζητήματος, με την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού, της μονής δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής».

Τονίζει ότι «η σημερινή απόφαση απειλεί αφενός να πλήξει την πρωτοβουλία πολλών κρατών να αναγνωρίσουν Κράτος της Παλαιστίνης και αφετέρου να απομειώσει το κύρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ως της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης εκπροσώπησης του παλαιστινιακού λαού, που εδώ και δεκαετίες διατηρεί επίσημη θέση παρατηρητή στον ΟΗΕ. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή κομβική κατά την οποία όλοι -και ιδίως οι ΗΠΑ- θα έπρεπε να ενεργούν προς την κατεύθυνση του τερματισμού της εθνοκάθαρσης και της έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης».

Ο κ. Μάντζος υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ οφείλει να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ιδίως στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία στην Παλαιστίνη και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή».