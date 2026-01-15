Μάντζος στον Realfm 97,8: Είμαστε υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας Αθήνας – Άγκυρας, όμως ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες - Real.gr

Για την άφιξη της φρεγάτας Belharra “Κίμων”, τις τουρκικές προκλήσεις, τα μπλόκα των αγροτών και τις δημοσκοπήσεις μίλησε, μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Είναι σημαντική μέρα. Είναι σημαντικό ότι ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας και στο Ναυτικό που είναι κομβικής στρατηγικής σημασίας όπλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε όχι μόνο εξοπλιστικά αλλά και ηθικά το στράτευμα, να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, στη σταδιοδρομία τους, στην εκπαίδευσή τους, στην προοπτική τους ότι οι σπουδές τους και η συνεισφορά τους στις Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν αξία για την πατρίδα τους. Είναι σημαντικό να ακούμε τα αιτήματά τους και τις αγωνίες τους» είπε ο κ. Μάντζος, ενώ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα πατριωτικό και προοδευτικό ταυτόχρονα, «στεκόμαστε αρωγοί της εθνικής προσπάθειας για υποστήριξη της αποτρεπτικής μας ισχύος και των διεθνών μας συμμαχιών, της διπλωματικής μας παρουσίας παντού στον κόσμο, πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου».

Σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η Άγκυρα αρχίζει να δείχνει χωρίς κανένα πρόσχημα πια ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δεν την εννόησε ποτέ. «Ήταν πάντοτε ένα χαλί πάνω στο οποίο προσπάθησε να στήσει ένα φιλοευρωπαικό και φιλοδυτικό προφίλ με στόχο τη συμμετοχή της στην αμυντική αρχιτεκτονική, είτε απευθείας μέσω του κανονισμού SAFE σε διμερές επίπεδο κάτι που δεν συνέβη, είτε μέσω των ιδιωτικών συμπράξεων των τουρκικών εταιρειών – από το παράθυρο δηλαδή – με ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, κάτι που δυστυχώς πέτυχε. Τα ήρεμα νερά δεν τα εννόησε ποτέ η Τουρκία και πολύ απλά τώρα το δείχνει πέραν πάσας αμφιβολίας. Εμείς είμαστε από θέση αρχής υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας Αθήνας – Άγκυρας, όμως αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες, με απόλυτο ρεαλισμό και βαθιά επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς. Να γνωρίζει η Αθήνα ότι η Άγκυρα δεν έχει υποχωρήσει ούτε σπιθαμή από τις αναθεωρητικές τις διεκδικήσεις. Ο διάλογος αυτός πρέπει να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα και σαφή ατζέντα, σαφή και αυστηρή δεσμευτικότητα και για τις δύο πλευρές, ιδίως για την Τουρκία που εμμένει στην ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στην αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είμαστε αρκετά μακριά σε αυτό. Δυστυχώς, πρέπει να εξακολουθήσουμε ως χώρα να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στις συνομιλίες με την Τουρκία, χωρίς όμως να σταματήσουμε να συνομιλούμε. Με πολλή προσοχή και καθόλου επικοινωνιακή διαχείριση. Και να μην καλλιεργούνται ψευδείς εντυπώσεις για εσωτερική κατανάλωση».

Για το αγροτικό, είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε υπέρ των ανοιχτών δρόμων αλλά και των ζωντανών χωριών. Δεν μπορούν να ανοίξουν οι δρόμοι αν δεν λυθούν πειστικά τα προβλήματα που έβγαλαν τους αγρότες στους δρόμους. Δεν βγήκαν εθιμοτυπικά, ούτε για να κάνουν ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής. Τα κλειδιά στα μπλόκα τα είχε και τα κρατούσε η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι με μεγάλη καθυστέρηση προσέρχεται σε διάλογο, ακούμε να υιοθετεί μέτρα που επί έτη εμείς, με τρεις τροπολογίες στη βουλή, είχαμε προτείνει». Ο κ. Μάντζος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει από θέση αρχής τον πρωτογενή τομέα, όχι, όπως σημείωσε, «ως μία συντεχνιακή διεκδίκηση αλλά ως μία υπαρξιακή συνθήκη για τη χώρα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημογραφική μας επιβίωση και την κοινωνική μας συνοχή».

Αναφορικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα και τον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, υπογράμμισε: «Χωρίς να υποτιμώ τη δυναμική προσώπων ή μελλούμενων κομματικών σχηματισμών, νομίζω ότι προς το παρόν δεν είναι δόκιμο δημοσκοπικά να υπάρχουν στην ίδια μέτρηση κομματικοί σχηματισμοί και προγράμματα που είναι ήδη γνωστά με πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου, με την πιθανότατα να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κανείς πρόσωπα. Ωστόσο, μελετούμε τις μετρήσεις που γίνονται και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας . Για την κ. Καρυστιανού είναι σαφές ότι μέχρι να ανακοινώσει κάτι πολιτικό, θα είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της σε ένα εγκληματικό δυστύχημα, η μητέρα που μαζί με τους υπόλοιπους γονείς δίνουν έναν αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης. Όταν εκτεθεί όμως στον πολιτικό στίβο, είναι βέβαιο ότι θα κριθεί και εκείνη όπως κρινόμαστε και εμείς, με όρους πολιτικούς».

«Είναι μια κατάσταση που δεν μας έχει αποπροσανατολίσει. Ο δικός μας πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ, μία κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες, που έχει πλήξει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, που έχει διευρύνει τα αδιέξοδα. Άρα λοιπόν εμείς την ταυτότητά μας την γνωρίζουμε, το πρόγραμμά μας το έχουμε, έχουμε το δικό μας βηματισμό προς τα εμπρός. Προφανές είναι ότι αυτόν τον βηματισμό πρέπει να τον ανοίξουμε έτι περαιτέρω» συμπλήρωσε σχετικά με τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσει ακόμη πιο εντατικά το κυβερνητικό πρόγραμμά του.

«Έχουμε προσυνεδριακό διάλογο που καταλήγει στο συνέδριό μας τον Μάρτιο, που θα είναι και ένα βαθιά πολιτικό –κοινωνικό συνέδριο, και είμαι βέβαιος και ότι αυτή θα είναι η και η αφορμή όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη αλλά τελικά για την εκλογική μας άνοδο έως τις επόμενες εθνικές εκλογές, που τότε θα αξιολογηθούμε όλοι με τον μοναδικό αυθεντικό τρόπο που γνωρίζει η δημοκρατία μας, την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού», κατέληξε ο κ. Μάντζος.