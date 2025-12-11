Μάντζος στον Realfm 97,8: Εμείς δεν πάμε στα μπλόκα για να καβαλήσουμε το «κύμα» οργής των αγροτών – Τι είπε για τις κινήσεις Τσίπρα - Real.gr

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Κεντροαριστερά, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και γενικά τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είπε σχετικά με τους αγρότες ότι «το βασικό δεν είναι αν κάποιος είναι με τα μπλόκα ή όχι, αλλά τι κάνει για τα προβλήματα που έστειλαν τους αγρότες στα μπλόκα… Πιο σημαντικό από το να διχάζουμε τους πολίτες, είναι να αναλύσουμε τα προβλήματα, το κατά πόσο οι πολίτες που ταλαιπωρούνται από τα μπλόκα δείχνουν κατανόηση και αν η κοινωνία αυτή τη φορά έχει καταλάβει ότι τα προβλήματα των αγροτών μας αγγίζουν όλους. Εγώ αυτό που εισπράττω από την κοινωνία είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε μία σύμπνοια της κοινωνίας ότι τα αιτήματα είναι δίκαια».

Ο κ. Μάντζος σχολίασε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα λέγοντας ότι «θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αυτό που έκανε, να βρεθεί στους χώρους κινητοποιήσεων και ειδικά σε μια κινητοποίηση που έχει εμπνεύσει τη συναίνεση και τη συμπαράσταση ευρέων τμημάτων του ελληνικού λαού. Έχουν υποχρέωση να βρεθούν εκεί άνθρωποι της πολιτικής και να ακούσουν τα αιτήματα όχι λαϊκίζοντας, αλλά με προτάσεις».

Σε ερώτηση για το εάν οι αγρότες έχουν ενιαία αιτήματα, ο κ. Μάντζος απάντησε ότι «υπάρχει μία σύμπνοια στα μπλόκα ως προς τα βασικά αιτήματα, όπως στο αγροτικό πετρέλαιο και την αφαίρεση του ΕΦΚ στα καύσιμα ή για ένα πλαφόν στα κτηνοτροφικά και γεωργικά φάρμακα που έχουν εκτιναχθεί. Εμείς δεν πάμε στα μπλόκα για να καβαλήσουμε το «κύμα» της οργής και να καπηλευτούμε έναν κοινωνικό αγώνα. Πάμε για να συζητήσουμε και να ακούσουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «δεν είμαστε σε φάση κανονικότητας με ευθύνη της ΝΔ που άφησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το στήριξε, το κάλυψε και τώρα αυτοί οι άνθρωποι αντί να πάρουν το 70% της προκαταβολής πήραν μόνο το 44% και τρέχουν να πάρουν τα χρήματά τους».

Σε ερώτηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το αίτημα των αγροτών για εγγυημένη τιμή, απάντησε ότι «στηρίζουμε την ανάγκη να υπάρχει μία δικαιοσύνη για το πώς φεύγει ένα προϊόν σε Α τιμή από το χωράφι και να μη φτάνει σε 10ΧΑ. Υπάρχουν τρόποι συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως προς τους ελέγχους».

Συμπλήρωσε ότι «θα λαΐκιζα εάν έλεγα ναι σε όλα όσα ακούγονται. Σας λέω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια: έλεγχοι σε κάθε κρίκο των αγροτικών προϊόντων και πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν, πρόστιμα που εισπράττονται».

Ο κ. Μάντζος υποστήριξε επίσης ότι «τώρα που έχουν βγει οι αγρότες στα μπλόκα, τρέχει η κυβέρνηση πίσω από τις εξελίξεις».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ακόμη έναν ευτελισμό του Κοινοβουλίου γιατί είχαμε καλέσει τους συναδέλφους της πλειοψηφίας να τον καλέσουμε και να γίνει βίαιη προσαγωγή και έλεγαν “όχι θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη” και συνεχίζεται αυτή η πολύ κακή κατάσταση στην Επιτροπή».

Για την Κεντροαριστερά και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα

«Έχει γίνει σαφές και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους μας, σε όλες τις περιστάσεις ότι η δική μας άποψη και απόφαση είναι ενιαία και μας εμπνέει όλους, να κινηθούμε αυτόνομα ως κόμμα αλλά όχι στεγανοποιημένα στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και σε όλες τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν αυτή τη στιγμή την πολιτική αλλαγή. Πρέπει μαζί με την κοινωνία να διαμορφώσουμε αυτό το κλίμα και τις συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αυτό κατά την άποψή μας θα γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει εκλογική δύναμη από τη ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να το κάνει αποδεδειγμένα» τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος μιλώντας για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά.

Επανέλαβε ότι «στόχος μας είναι έστω και με μία ψήφο στις επόμενες εκλογές να νικήσουμε τη ΝΔ».

Τέλος, κατέληξε στο ότι «είναι προφανές ότι όλους μας ενώνει η απόφαση να μη συνεργαστούμε με τη ΝΔ όχι φετιχιστικά ή από γινάτι, αλλά γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορείς να πετύχεις αν συνεργαστείς με το κόμμα που κυβερνάει, με συγκυβέρνηση με το κόμμα που διαφωνείς πολιτικά και αξιακά σε πολύ συγκεκριμένα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και σε επίπεδο Κράτους Δικαίου και Δικαιοσύνης. Δεν μπορείς να πετύχεις την πολιτική αλλαγή με συγκυβέρνηση. Όλα αυτά θα τεθούν και στο Συνέδριο».

Ακούστε το ηχητικό: