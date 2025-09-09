Μάντζος στον Realfm 97,8: «Για εμάς η ΔΕΘ δεν είναι μεγάλο παζάρι» - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

Σε ερώτηση ποια η στόχευση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ ο Δημήτρης Μάντζος απάντησε: «Δεν θα πήγαινα τόσο στο ποσοτικό όσο στο ποιοτικό πρόσημο της τοποθέτησης των αρχηγών, του Πρωθυπουργού πρώτου και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων αρχηγών. Πρέπει να αξιολογούμε ποιοτικά τις τοποθετήσεις και όχι τόσο ποιοτικά. Για εμάς δηλαδή δεν είναι μεγάλο παζάρι η ΔΕΘ, ούτε πρέπει να μπούμε σε μία πλειοδοσία απλώς και μόνο για να φανούμε πιο φιλολαϊκοί. Δεν είναι αυτή η δική μας στόχευση».

«Κατ’ αρχάς φορολογική μεταρρύθμιση δεν ονομάζεται μία παρέμβαση όπως αυτή που παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός. (…) Εγώ αντιλέγω και λέω ότι φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι κάποια μεταρρύθμιση η οποία έχει μόνιμα διαρθρωτικά βαθιά χαρακτηριστικά, όπως η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο επιμένουμε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Μάντζος ρωτήθηκε και για την απάντηση που έδωσε χθες στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί «τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας». «Το κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο και κάνει 400 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά. Η μείωση των συντελεστών, όπως κάνουμε εμείς, κάνει 1,6 δισ. Αυτό που κάναμε είναι τετραπλάσιο», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Τον άκουσα στο δελτίο ειδήσεων πράγματι. Εμείς δεν μιλούμε για την τιμαριθμοποίηση μόνη της. Γι’ αυτό λέμε ότι η τιμαριθμοποίηση είναι βασική παράμετρος ενός φορολογικού συστήματος το οποίο θα είναι δίκαιο. Διότι οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων δεν μπορούν να είναι πραγματικές εάν δεν συνοδεύονται από ισάριθμη ή ανάλογη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων», εξήγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό που δεν είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Δελλατόλα για το τι πρέπει να ακουστεί ακόμη από εμάς: είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και η ακρίβεια που προέρχεται μέσα από ολιγοπωλιακές πρακτικές αλλά και κλειστές αγορές, καρτέλ σε τρόφιμα, σε στέγαση, σε κατασκευές, σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγεία – που τα έχει βρει η Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά δεν τα έχει βρει το ΠΑΣΟΚ- οδηγούν σε μία κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης, για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος.

Αναφορικά με τα σενάρια για συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι «μία κυβέρνηση με την οποία δεν έχεις να σε συνδέουν πολλά ή να συμφωνείς σε πολλά, μία κυβέρνηση με την οποία διαφωνείς αξιακά στο πολιτικό παράδειγμα, στον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας, στο πώς αντιλαμβάνεται τους θεσμούς – δεν θέλω να ανοίξουμε την συζήτηση για τα σκάνδαλα γιατί δεν προλαβαίνουμε προφανώς και τις υποθέσεις αδιαφάνειας- με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορείς να συγκυβερνήσεις».

«Θεωρώ ότι το να βαπτίζει ο κύριος Πρωθυπουργός (…) την ανασφάλεια, την προσωπική του και της κυβέρνησής του και του κόμματός του, να την βαπτίζει και να την αναβαπτίζει και να την αναβαθμίζει σε εθνικό αδιέξοδο ή σε κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας είναι μία τεχνική με την οποία διαφωνούμε πλήρως. Και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ μπορούν να γίνονται εθνικά αδιέξοδα», κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.