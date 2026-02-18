Μάντζος στον Realfm 97,8: Όταν υπάρχει μεμονωμένη εμπλοκή στελεχών μας, παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις σε μηδενικό χρόνο – Δεν «θολώνει» το μήνυμά μας - Real.gr

Για την υπόθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκη η οποία ελέγχεται για τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και για την πορεία του κόμματος, μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Μάντζος υποστήριξε ότι «για εμάς είναι απαραβίαστη αξιακή αρχή ότι η εμπλοκή και μόνο προσώπων προερχόμενων από τον δικό μας χώρο σε έρευνες φερόμενης αδιαφάνειας ή άλλου τύπου παρατυπιών ή παρανομιών , επισύρει την αναστολή της κομματικής ιδιότητας πρώτον, για να διαφυλάξουμε τον αξιακό μας κώδικα και δεύτερον, προκειμένου αυτές οι κομματικές ιδιότητες να μη διαδραματίσουν οποιονδήποτε ρόλο στη διενέργεια της έρευνας. Είναι μία κρυστάλλινη θέση, δεν έχουμε κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει διαφορά μεγέθους, βαθιά ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα του. «Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εμπλέκεται σε κάποιες υποθέσεις και ερευνάται, είναι κάτι διαφορετικό ποιοτικώς από μία κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια και οι πολιτικές επιλογές της δείχνουν σε διαφθορά και εξυπηρέτηση συμφερόντων. Είναι άλλο πράγμα στελέχη μεμονωμένα και άλλο πράγμα κυβέρνηση που έχει επιλέξει να κυβερνά με συγκεκριμένο τρόπο. Στη μία περίπτωση έχουμε μεμονωμένα περιστατικά και στην άλλη κυβερνητικές επιλογές. Για παράδειγμα ο Γιάννης Παναγόπουλος ερευνάται και αποφασίσαμε να αναστείλουμε την κομματική του ιδιότητα. Το πολιτικό όμως, διακύβευμα είναι να δούμε από την πλευρά της κυβέρνησης αν και εφόσον έχουν υπάρξει αποφάσεις έγκρισης κάποιων έργων, ποιος ενέκρινε τη ροή του χρήματος και ποιος ευθύνεται».

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζο, «προφανώς και τα θέματα αυτά δεν είναι ευχάριστα και δημιουργούν ζήτημα, αλλά δεν μπορούμε να εξισώνουμε, ούτε να ισοπεδώνουμε μία κυβερνητική πολιτική που έχει ανεχθεί και έχει καλλιεργήσει την αδιαφάνεια και τη διαφθορά ή έχει ανεχθεί κλειστές αγορές που έχουν ναρκοθετήσει τη λειτουργία της οικονομίας. Είναι ένα ζήτημα που υπάρχει, είναι δεδομένο και από την άλλη υπάρχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει διαρθρωμένο λόγο κατά των υποθέσεων διαφθοράς και αδιαφάνειας και όταν υπάρχει μεμονωμένη εμπλοκή στελεχών του σε τέτοιες υποθέσεις, παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις σε χρόνο μηδενικό. Κατανοώ ότι δεν αρέσει και πρώτα σε εμάς που κάνουμε αυτό τον αγώνα να μας φέρνει σε δύσκολη θέση, από την άλλη όμως, δεν «θολώνει» το μήνυμά μας για την προάσπιση των θεσμών της Δημοκρατίας και τη διαφάνεια. Άλλωστε είμαστε ένα κόμμα που την τελευταία φορά που κυβέρνησε με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου μέσα στη «μαύρη» περίοδο της κρίσης, θεμελίωσε εφαρμογές και θεσμούς διαφάνειας, όπως είναι η Διαύγεια και το opengov. Εμείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάμε για συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Άρα η ατζέντα είναι εκεί και δεν «θολώνει».

Γιατί πρέπει να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

«Για τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μιλάμε γιατί η προστασία του πολιτικού συστήματος πρέπει να γίνει μέσα από θεσμικές πρωτοβουλίες ακόμη και στο επίπεδο του Συντάγματος. Όταν μια Ανεξάρτητη Αρχή γίνεται συνταγματική έχει ακόμη μεγαλύτερες αρμοδιότητες και ρόλο στο να κάνει η κυβέρνηση αυτό που πολλές φορές δεν κάνει: ελέγχους εις βάθος και εις ύψος και να φέρει στο φως τα πάντα. Για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια έχουμε υποθέσεις αδιαφάνειας και διαφθοράς για τις οποίες ευθύνεται η κυβέρνηση. Δεν κυβερνά το ΠΑΣΟΚ αλλά η ΝΔ 7 χρόνια. Αν κάποια στελέχη έχουν πολιτική καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν είναι ισχυρό επιχείρημα για να πούμε ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ. Κυβερνά η ΝΔ και είναι δική της αρμοδιότητα για να κάνει τους ελέγχους και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΟΠΕΚΑ και στη ΓΣΕΕ. Άρα μια Ανεξάρτητη Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, συνταγματικά κατοχυρωμένη, θα έχει αυτόν τον ρόλο που αξιώνουν οι πολίτες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος.

Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και την «κολλημένη βελόνα»

Σε ερώτηση πώς μπορεί να «ξεκολλήσει η βελόνα» ο κ. Μάντζος απάντησε:

«Ήδη συντελείται το ξεκόλλημα της βελόνας. Ήδη συντελείται και η αναγκαία αλλαγή στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας. Το συνέδριο αν γίνει, όπως το προγραμματίζουμε, ως ένα ανοικτό πολιτικό γεγονός και όχι ως μια παραπολιτική είδηση, αν επανεπιβεβαιώσει τις θέσεις μας, αν σφυρηλατήσει την ενότητά μας, θα αλλάξει το κλίμα, γιατί θα δώσει το δικαίωμα σε όλους μας να βγούμε στην κοινωνία και με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό να πούμε ότι η μεγάλη πολιτική ανατροπή που θέλει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας γίνεται. Και ο μόνος που μπορεί να το πετύχει αυτό, είναι το ΠΑΣΟΚ με τις δικές του προγραμματικές θέσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «άρα θέλει πίστη στις θέσεις μας, καλύτερη επικοινωνία του προγράμματός μας, που ήδη συντελείται και φυσικά αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Είναι σημαντικότερο να μιλάμε για τους πολίτες και τα προβλήματά τους και λιγότερο για τους εαυτούς μας ακόμη και αν αυτά είναι υποθέσεις ελεγχόμενες ή αν είναι ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του κόμματός μας».

