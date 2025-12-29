Μάντζος: Συμφωνεί ο πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού; - Real.gr

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε τις αναρτήσεις των υπουργών Άδ. Γεωργιάδη και Αθ. Πλεύρη για τη δικαιοδοσία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του κόμματος, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες, δεσμευτικούς για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας».

Ο κ. Μάντζος τόνισε ότι «οι απαράδεκτες αναρτήσεις των υπουργών κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αποδίδουν όμως και κάτι περισσότερο: για σημαντική μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι διεθνείς κανόνες και οι δικαστικές κρίσεις αποτελούν «πολυτέλεια», που πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού».

Σημείωσε ότι η χώρα μας στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων καθώς επίσης και ότι η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή.

«Το ερώτημα είναι ένα και σαφές και αφορά πλέον στον ίδιο τον Πρωθυπουργό: Συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος.