Μάρδας για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Ο Λαφαζάνης είχε πει να πάρουμε τα 22 δισ. από το Νομισματοκοπείο - Τι λέει για Βαρουφάκη - Real.gr

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μάρδας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, δήλωσε, μεταξύ άλλων, «Όλοι οι υπουργοί ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος, εγώ και ο Σταθάκης ήμασταν κατά».

«Ήμασταν δύο οι διαφωνούντες εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος είχε προτείνει να ξαναγίνουν εκλογές, και εγώ, ο οποίος είπα ότι να κατέβαινε μια πρόταση υπο μορφή ψηφίσματος στη Βουλή και να έπαιρνε την ευθύνη της απόφασης η Βουλή και δεν υπήρχε λόγος να γίνει δημοψήφισμα», εξήγησε ο οικονομολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου.

«Είχα πει τότε ότι να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα διατυπωθεί η συγκεκριμένη θέση για το δημοψήφισμα γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα», τόνισε. «Αυτό που είπαμε ήταν “θα πούμε όχι σε αυτό που μας προτείνουν και θα διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό”», είπε ο κ. Μάρδας για το δημοψήφισμα. «Η θέση η δική μου ήταν ότι ποτέ δεν φεύγουμε από το ευρώ», τόνισε.

«Τρεις φορές είχε πει ο Λαφαζάνης να πάμε να πάρουμε τα 22 δισ. που βρίσκονταν στο Νομισματοκοπείο», τόνισε ο κ. Μάρδας για τη γνωστή ρήση Λαφαζάνη.

«Λέει ότι δεν είπα να μπουκάρουμε, είπα να τα πάρουμε και θα ορίζαμε εμείς ένα επιτόκιο δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», είπε.

«Δηλαδή τα χρήματα ήταν δικά τους και εμείς θα ορίζαμε το επιτόκιο. Εκεί σε κάποια συζήτηση δια ζώσης που είχα με τον κ. Στρατούλη, που μπορώ να σου πω ήταν έτσι και ο σοβαρότερος από όλη εκείνη την ομάδα, είπα το εξής απλό: μας δίνουν 50 δισ. ευρώ για να φύγουμε από το ευρώ τζάμπα, εσείς προτείνετε να πάρουμε τα 20-22 δισ. ευρώ για να πληρώσουμε και τόκο;», θυμάται ο κ. Μάρδας. Ο κ. Μάρδας τόνισε ότι ο Αυστριακός καγκελάριος μας έδινε 50 δισ. για να φύγουμε από το ευρώ.

Για την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, που ο ίδιος επέλεξε, ο Δημήτρης Μάρδας αναφέρει: «Ο Γιάνης ο Βαρουφάκης είναι μαθηματικός οικονομολόγος, είχε όλα τα εχέγγυα για να περατώσει μία διαπραγμάτευση, καθώς είχε τις γνώσεις για αυτό το πράγμα. Την ευθύνη την είχε αυτός. Τώρα, αν δεν τα κατάφερε αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Ο Αλέξης δίνει τη δική του ερμηνεία. Λοιπόν και εγώ έχω τη δική μου ερμηνεία γιατί όταν έρχεται ο Ταμίας του Κράτους και λέει ότι πρέπει να τελειώσει η διαπραγμάτευση τον Απρίλιο γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν μπορεί τον Απρίλιο να γυρίζει απ’ την Αμερική, μετά από δύο ταξίδια με νέες προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις έπρεπε να τις είχε έτοιμες από τον Δεκέμβρη», είπε ο πρώην αν. υπουργός.

«Γύρισε, πήγε, έκανε δύο ταξίδια στην Αμερική 4, 5 Απριλίου και 14 Απριλίου και γύρισε με δύο διαφορετικές προτάσεις και εμείς περιμέναμε 30 Απριλίου να τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό δείχνει ότι είχε λάθος στρατηγική. Δεν σημαίνει ότι είχε κενό γνώσης», είπε. Πάντως καταλήγοντας είπε πως η θητεία Γιάνη Βαρουφάκη στη θέση του Υπουργού Οικονομικών άφησε αρνητικό πρόσημο. «Κοιτάξτε αν πτώχευε η χώρα θα άφηνα και εγώ αρνητικό πρόσημο», είπε.

Αναλυτικά ολοκληρη η συνέντευξη του Δημήτρη Μάρδα: