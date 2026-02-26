Μαρία Καρυστιανού: Έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν ξέρω από τι ουσία κάηκε το παιδί μου - Real.gr

Για τις εκταφές θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο συγγενών μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στο OPEN.

Όπως παραδέχτηκε η κα Καρυστιανού «οι 56 οικογενένειες των θυμάτων έχουν πλέον διχαστεί, καθώς δεν υπάρχει κοινή οπτική ή στάση». Όπως είπε, «οι διαφορετικές αντιλήψεις έχουν οδηγήσει σε εντάσεις, ακόμη και γύρω από το θέμα των εκταφών. Χαρακτήρισε τις εκταφές προσωπικό ζήτημα κάθε οικογένειας και υποστήριξε ότι οι αμφισβητήσεις λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις από τη Δικαιοσύνη, αναφέροντας συγκεκριμένα την εισαγγελέα Παπαϊωάννου, εκφράζοντας την άποψη ότι «τα οστά θα μιλήσουν»

Για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στο σύλλογο συγγενών θυμάτων η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε: «Η καταγγελία δεν ήρθε από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Ήταν σκόπιμη κίνηση εκβιασμού που προήλθε από την ίδια την ΑΑΔΕ. Δεν έχουν σχέση οι συγγενείς ή οι πολίτες. Για την ΑΑΔΕ μου έρχονται πολλές πληροφορίες. Κάποια στιγμή θα τις αξιοποιήσω». Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Πήγε η ΑΑΔΕ να δει τι γίνεται στο σωματείου του κυρίου Φραπέ; Έχει δει τα ταμεία της ΝΔ; Αυτή τη στιγμή το ταμείο έχει μέσα 9 εκατομμύρια. Έχει γίνει έλεγχος στο ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε από μισό εκατομμύριο ο καθένας; Το κάθε κόμμα; Σύνολο ένα δις ευρώ στο ελληνικό κράτος» είπε προσθέτοντας πως δεν έχουν πάρει ακόμη απάντηση για τους λόγους που έγινε έρευνα στο ταμείο.

«Έχει έρθει εκπρόσωπος της κυβέρνησης να μου προτείνει τι χρειάζομαι και απάντησα αναλόγως. Ήταν το 2023 και ήμουν ζορισμένη. Η απάντηση ήταν ότι εμείς χρειαζόμασταν τα παιδιά μας να τα έχουμε στο σπίτι, γιατί είναι το κομμάτι της ζωής μας» περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού.

«Το τι χρειάζεται ειπώθηκε 2-3 φορές. Στο τέλος, μου λέει κυρία Καρυστιανού εγώ τώρα τι θα πω στον Κυριάκο; Απάντησα ότι αν μπορεί ως γονέας να μας νιώσει και να μην προστατεύσει τον κύριο Καραμανλή. Μου λέει, σίγουρα δε θα στηρίξει τον κύριο Καραμανλή. Αυτό δεν έγινε και μετά από λίγο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε αγκαλιά με τον κύριο Καραμανλή. Ήμασταν συγγενείς έξω από το Βελλίδειο και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Μου είπαν: Δεν είστε επιθυμητοί. Μήνες αφότου παραλάβαμε τα παιδιά μας σε σακούλες».

Σε ερώτηση για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που την πλησίασε εκ μέρους του πρωθυπουργού, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ήταν ο κύριος Σταμάτης. Που ξαναεμφανίστηκε στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτση. Εμένα μου παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με εντολή του πρωθυπουργού. Ξέρω ότι συνάντησε όλους τους συγγενείς (των θυμάτων των Τεμπών). Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια οικονομική συναλλαγή».

«Έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν ξέρω από τι ουσία κάηκε το παιδί μου. Θα πεθάνω και δε θα ξέρω;» διερωτήθηκε. «Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας δε θέλει να ζει σε μία χώρα που κυριαρχεί η ανασφάλεια και η ατιμωρησία. Θέλει να δει μια άλλη Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι με το μέρος μας» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να δικαιώσω την κόρη μου», είπε. «Είναι όλη η αλήθεια μου. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση σάπια, είμαι σε αυτό το δρόμο που είμαι. Θέλουμε μια δίκαιη χώρα». σημείωσε η κα Καρυστιανού.