Μαρία Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα  - Real.gr

Για την την απόφασή της κατέβει στην πολιτική, για το νέο κόμμα και το πότε θα ανακοινωθεί, καθώς και για το πώς άλλαξε τη ζωή της η τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασε την κόρη της, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, στη συνέντευξή της στο Open.

Μεταξύ άλλων, η κα Καρυστιανού, ανέφερε ότι είναι υγιές να βγει κάποιος στην πολιτική μέσα από την κοινωνία. «Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης και ορίστε μία φορά που γίνεται πράξη. Δεν θεωρώ ότι αν είσαι από ένα πολιτικό τζάκι, έχεις και τα εχέγγυα ότι θα λειτουργήσεις σωστά προς το κοινό καλό. Η μέχρι τώρα πολιτική ιστορία της χώρας έχει δείξει το ακριβώς αντίθετο», τόνισε.

Σε ότι αφορά το πότε θα ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα, σημειώσε: ««Όταν πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή και φυσικά θα είμαστε έτοιμοι θα ανακοινωθεί», ενώ όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα είναι πριν το καλοκαίρι, απάντησε: «Πριν από το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι και στη συνέχεια θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε». Μάλιστα, τόνισε ότι η ονομασία είναι αυτή που προβληματίζει.