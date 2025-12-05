Quantcast
Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες όταν συμβαίνουν σοβαρά επεισόδια ή επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών - Real.gr
Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες όταν συμβαίνουν σοβαρά επεισόδια ή επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών

16:55, 05/12/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα», τόνισε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (05/12) ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε: «Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

