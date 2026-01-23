Μαρινάκης: Έξι έργα θωράκισης προχωρούν στην Αττική – Τι είπε για Μητσοτάκη, Ερντογάν και Καρυστιανού - Real.gr

«Η Πολιτική Προστασία ήταν «μια ημιδιαλυμένη Γενική Γραμματεία σε έναν όροφο ενός κτιρίου όπου όλα ήταν, στο τέλος της ημέρας, θέμα της ικανότητας και της αυταπάρνησης μόνο των ανθρώπων της Πολιτικής Προστασίας, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Αυτό μέσα σε 6,5 χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα κράτος που έχει μια υποδειγματική αντίδραση σε πρωτοφανείς συνθήκες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κρατική αντίδραση στην πρόσφατη κακοκαιρία, ενώ έκανε λόγο για διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων αναφορικά με την ύπαρξη των αυθαιρέτων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και μέρες όπου έχουμε τραγικές ειδήσεις όπως η προχθεσινή, όπου δύο συνάνθρωποί μας χάθηκαν. Όμως, για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα σε αυτό και να μην το υποτιμούμε, σε μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλοί συνάνθρωποί μας και πολλές περιουσίες να κινδυνέψουν παραπάνω, πλέον ειδοποιείται ο κόσμος, υπάρχουν σχέδια εκκένωσης, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει μια προβλεψιμότητα».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στην Περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή προχωράνε έξι πολύ μεγάλα έργα θωράκισης, με ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, ενώ ανέφερε ότι τα συναρμόδια υπουργεία δίνουν έναν αγώνα δρόμου ούτως ώστε να ολοκληρωθούν.

Όσον αφορά τα αυθαίρετα είπε ότι η σχετική συζήτηση από πολιτικά κόμματα και ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας. «Δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε με ευθύνη όλων, εγώ δεν εξαιρώ κανέναν, μπορεί να είμαι από τους νεότερους στην πολιτική αλλά δεν θέλω να πω ο δικός μας χώρος εξαιρείται, ο άλλος χώρος εξαιρείται. Προφανώς για να βρίσκονται κάποια σπίτια εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, κάποιοι δήμαρχοι συνέδραμαν σε αυτό, οι πολεοδομίες συνέδραμαν σε αυτό και πάρα πολλοί κατά καιρούς συναρμόδιοι υπουργοί “έκλειναν τα μάτια”».

Όπως επεσήμανε, δεν υπάρχει σχέδιο αυτήν τη στιγμή να γκρεμιστεί κάτι, όμως «σίγουρα πριν και πάνω από όλα, πριν πέσουμε από τα σύννεφα την επόμενη φορά, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση εξελίχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και κανένας δεν μιλούσε». Πρόσθεσε ότι περιπτώσεις που αγγίζουν ζητήματα ασφάλειας και υποδομών δεν πρέπει να έχουν μέσα την έννοια της παράτασης, ενώ περιπτώσεις που μπορεί να ήταν εκτός κάποιου σχεδίου είναι διαφορετικής τάξεως μεγέθους. «Όταν βλέπεις το βουνό να σταματάει, όταν βλέπεις το ρέμα χτισμένο, αυτά δεν έγιναν σε άλλη χώρα. Έγιναν στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι στην καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης. «Πριν και πάνω απ’ όλα είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ένα κυρίαρχο κράτος, που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στο ζύγι ζητήματα διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, δεδομένη είναι και η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ, στην οποία ειδικά αυτή η κυβέρνηση θέλει να επενδύσει και την οποία θέλει να εμβαθύνει».

Τόνισε, δε, πως για το θέμα της Γροιλανδίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και υπό την οποιαδήποτε έννοια παραβίασης του κυρίαρχου κράτους, του βασιλείου της Δανίας, γιατί είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Ως προς το Συμβούλιο της Ειρήνης, είπε ότι η μεγάλη ένσταση των δεκατριών κρατών που είχαν προσκληθεί, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για την ειρήνη στη Γάζα. «Θεωρώ ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι όρος συμμετοχής των κρατών αυτών η συζήτηση μόνο για τη Γάζα μπορεί να λύσει αυτήν τη δύσκολη άσκηση και να προχωρήσουμε παρακάτω, ούτως ώστε να συμμετέχουν και οι χώρες αυτές σε αυτήν την πολύ σοβαρή συζήτηση για τη Γάζα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι με την Τουρκία μάς χωρίζει μόνο μία διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, χωρίς να βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. «Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε εμείς θα καταθέσουμε αυτήν τη θέση, η οποία είναι και η διαρκής διαχρονική, αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση», συμπλήρωσε.

Για την εσωτερική επικαιρότητα ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη που βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, έκανε μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που μειώνουν στο μισό τον χρόνο απόδοσης δικαιοσύνης, μεγάλες αλλαγές στην πολεοδομία, κ.λπ., και εάν θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις έχει να κάνει με τη ψήφο των πολιτών το 2027.

Σχολιάζοντας τα περί νέων κομμάτων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το να επιλέγεις αντίπαλο είναι πολύ αλαζονικό και θα το πληρώσεις στο τέλος. «Τον αντίπαλό σου τον επιλέγουν οι πολίτες, με το να τον κατατάσσουν δεύτερο ή το άλλο μεγάλο κόμμα στις εκλογές. Άρα, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Και είναι λάθος, πέραν από αλαζονικό, είναι και λάθος, γιατί όποιος πιστεύει ότι με το να χαμηλώνει τον πήχη ή να τον προσαρμόζει στα μέτρα του για να κερδίσει κάτι, είναι βαθιά γελασμένος. Σας παραπέμπω στις εκλογές του 2012, όπου μπορεί να βγήκε πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά πήρε 18%», τόνισε.

Όσον αφορά αυτά που είπε περί αμβλώσεων η κ. Μαρία Καρυστιανού, επεσήμανε ότι η δήλωση που έκανε «ήταν απαράδεκτη, εκτός τόπου και χρόνου, και δεν θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος ο οποίος να δέχεται καν να τη βάλει στη συζήτηση». «Το σώμα ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αυτά έχουνε λυθεί πολλές δεκαετίες πριν και δεν θα μπούμε ξανά σε αυτήν τη συζήτηση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.